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Невероятное видео извержения вулкана Эбеко: выброс пепла на высоту 2,5 км

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Среда 01 марта 2023 15:21
Невероятное видео извержения вулкана Эбеко: выброс пепла на высоту 2,5 км Вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту более 2 метров (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

На Курильских островах проснулся действующий вулкан Парамушир. Он напугал местных жителей выбросом пепла, который достиг 2,5 км в высоту. Этот вулкан считается одним из самых активных из затухающих вулканов.

Невероятное видео извержения вулкана появилось в сети.

Вулкан Эбеко расположен на высоте 1156 метров, в северной части хребта Вернадского.

Это сложный стратовулкан с несколькими вершинными кратерами. С 2012 по 2016 год вулкан не подавал признаков жизни, а потом было несколько некрупных извержений.

В 2022 году Эбеко снова проснулся и выбросы пепла достигли 3 км в высоту. Пепел осел на близлежащих населенных пунктах и ощущался легкий запах сероводорода.

Вулкан называют древним затухающим, и специалисты считают, что выброс лавы из Эбеко маловероятен. Однако выбросы пепла могут быть очень мощными и продолжительными.

В этот раз вулкан подает признаки жизни уже почти трое суток, что вызывает беспокойство у местных жителей. А сейчас произошел выброс пепла - на высоту почти в 2,5 км.

Шлейф уже распространился в северном направлении на расстоянии более 5 км. На данный момент эксперты не исключают извержения вулкана.

Кстати, ранее мы писали о том, что в Азии тоже продолжаются природные катастрофы.

А также рассказывали о том, что в Тихом океане активизировался подводный вулкан.

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