Неймовірна Віра Вонг з розмахом відсвяткувала 75-річчя. Як виглядає дизайнерка, яка "забула" про вік

27 червня відомій в усьому світі модельєрці Вірі Вонг виповнилося 75 років. Але святкувати день народження вона вирішила лише на початку липня.

Як виглядає модельєрка

У свої 75 років Віра може похизуватися стрункою фігурою. Вона носить стильне вбрання, стежить за собою та активно ділиться своїми фото у соцмережах.

До того ж Вонг має активну громадянську позицію. Вона підтримує Україну та закликає світ допомагати нашій країні у боротьбі проти російських окупантів, які розв'язали повномасштабну війну у лютому 2022 року.

Віра Вонг підтримує Україну (фото: instagram.com/verawanggang)

Як Вонг святкувала 75-річчя

Модельєрка влаштувала стильну вечірку, на якій блиснула фігурою у вбранні з відкритою спиною. Свій образ вона доповнила білосніжною накидкою.

Вонг на вечірці (скріншот)

Потім зірка змінила "лук" та святкувала свій 75-ий день народження у білій сукні. Вонг танцювала, пила коктейлі, веселилася та задувала свічки на святковому торті.

75-річна Віра Вонг (скріншот)

Модельєрка була максимально задоволена вечіркою, адже вона зробила декілька дописів з кадрами, на яких зафільмовано події заходу.

Вонг зазначала, що запросила старих та нових друзів, а також подякувала фанам за привітання.

Як реагує мережа

Вонг зачарувала фанів своєю красою. Вони пишуть, що модельєрка "забула" про вік, адже вона має дуже молодий вигляд. Також юзери залишили такі коментарі:

"Це виглядає як одна пекельна вечірка! Диско-підлога - це бомба!"

"Я теж хочу танцювати з тобою"

"Фантастична! Ви та, на якого я мрію бути схожою".

Хто така Віра Вонг

Зірка має китайське походження, але народилася в Нью-Йорку. Вона здобула ступінь з історії мистецтв, займалася фігурним катанням та навіть намагалася потрапити на Олімпійські ігри.

Вонг у дитинстві (фото: instagram.com/verawang)

Втім, свою кар'єру Вонг пов'язала з модою. Після закінчення коледжу, де вона здобула ступінь, її взяли редактором Vogue. Вонг була наймолодшою редакторкою за всю історію журналу. У 40 років вона залишила посаду та пішла у "сольне плавання".

Віра Вонг (фото: instagram.com/verawang)

Віра відома як дизайнерка наймодніших весільних суконь. У вбранні від Вонг вийшли заміж Іванка Трамп, Вікторія Бекхем, дві сестри Кардашьян, Марайя Кері та багато інших зірок.

У Віри двоє дітей - вона вдочерила Сесілію та Джозефін, коли перебувала у шлюбі з чоловіком Артуром Беккером. У 2012 році Вонг та її обранець розійшлися, але розлучення було мирним.