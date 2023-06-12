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Неймовірна смакота! Рецепт львівського сирника, від якого потече слинка (відео)

Як приготувати Львіський сирник (колаж: РБК-Україна)
Автор: Наталя Коваль

Львівський сирник - це віковічна класика, яку готують поколіннями. Смак десерту знайомий багатьом, до цього ж готується нескладно.

Рецептом дуже смачного львівського сирника поділилась кулінарна блогерка Анастасія, відома в Instagram і TikTok під ніком nastya_yizha.

Інгредієнти

Для приготування львівського сирника вам знадобиться:

  • сир кисломолочний 5-9% жирності - 500 г
  • вершкове масло - 60 г
  • манна крупа - 30 г
  • яйця - 3 шт.
  • цукор - 90 г
  • ванільний цукор -10 г
  • цедра половини лимона або апельсина
  • родзинки - 70 г
  • мак - 50 г
  • молочний шоколад - 150 г
  • олія кокосова чи рослинна - 1 ст. л.

Як готувати

Спочатку родзинки залити гарячою водою на 5 хвилин, після чого злити воду.
Мак залити окропом на 10 хвилин. Потім злити воду, перекласти мак у каструлю, залити гарячою водою та варити на повільному вогні 20 хвилин.

Тим часом сир з яйцями, цукром та розтопленим маслом взбити блендером до однорідності. Потім додати цедру апельсина або лимона та манну крупу, все перемішати.

З маку злити воду через сито. Взбити мак з трьома столовими ложками сирної маси блендером.

В іншій ємності змішати сирну масу з родзинками. Змастити пергамент вершковим маслом, викласти сирну масу з родзинками, потім отриману масу з маком, все розрівняти.

Випікати у розігрітій до 180 градусів духовці 60-70 хвилин. Згодом дати сирнику повністю охолонути, з форми не діставати.

Коли страва охолоне, переверніть верх ногами на дощечку, краще з пергаментом.

Після чого шоколад з олією розтопити на водяній бані та змастити сирник.
Покласти у холодильник до застигання, а краще на всю ніч.

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