Неймовірна смакота! Рецепт львівського сирника, від якого потече слинка (відео)

Львівський сирник - це віковічна класика, яку готують поколіннями. Смак десерту знайомий багатьом, до цього ж готується нескладно.
Рецептом дуже смачного львівського сирника поділилась кулінарна блогерка Анастасія, відома в Instagram і TikTok під ніком nastya_yizha.
Для приготування львівського сирника вам знадобиться:
Спочатку родзинки залити гарячою водою на 5 хвилин, після чого злити воду.
Мак залити окропом на 10 хвилин. Потім злити воду, перекласти мак у каструлю, залити гарячою водою та варити на повільному вогні 20 хвилин.
Тим часом сир з яйцями, цукром та розтопленим маслом взбити блендером до однорідності. Потім додати цедру апельсина або лимона та манну крупу, все перемішати.
З маку злити воду через сито. Взбити мак з трьома столовими ложками сирної маси блендером.
В іншій ємності змішати сирну масу з родзинками. Змастити пергамент вершковим маслом, викласти сирну масу з родзинками, потім отриману масу з маком, все розрівняти.
Випікати у розігрітій до 180 градусів духовці 60-70 хвилин. Згодом дати сирнику повністю охолонути, з форми не діставати.
Коли страва охолоне, переверніть верх ногами на дощечку, краще з пергаментом.
Після чого шоколад з олією розтопити на водяній бані та змастити сирник.
Покласти у холодильник до застигання, а краще на всю ніч.
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