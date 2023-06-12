Неймовірна смакота! Рецепт львівського сирника, від якого потече слинка (відео)

Інгредієнти

Для приготування львівського сирника вам знадобиться:

сир кисломолочний 5-9% жирності - 500 г

вершкове масло - 60 г

манна крупа - 30 г

яйця - 3 шт.

цукор - 90 г

ванільний цукор -10 г

цедра половини лимона або апельсина

родзинки - 70 г

мак - 50 г

молочний шоколад - 150 г

олія кокосова чи рослинна - 1 ст. л.

Як готувати

Спочатку родзинки залити гарячою водою на 5 хвилин, після чого злити воду.

Мак залити окропом на 10 хвилин. Потім злити воду, перекласти мак у каструлю, залити гарячою водою та варити на повільному вогні 20 хвилин.

Тим часом сир з яйцями, цукром та розтопленим маслом взбити блендером до однорідності. Потім додати цедру апельсина або лимона та манну крупу, все перемішати.

З маку злити воду через сито. Взбити мак з трьома столовими ложками сирної маси блендером.

В іншій ємності змішати сирну масу з родзинками. Змастити пергамент вершковим маслом, викласти сирну масу з родзинками, потім отриману масу з маком, все розрівняти.

Випікати у розігрітій до 180 градусів духовці 60-70 хвилин. Згодом дати сирнику повністю охолонути, з форми не діставати.

Коли страва охолоне, переверніть верх ногами на дощечку, краще з пергаментом.

Після чого шоколад з олією розтопити на водяній бані та змастити сирник.

Покласти у холодильник до застигання, а краще на всю ніч.