Невероятная вкуснятина! Рецепт львовского сырника, от которого потекут слюнки (видео)

Ингредиенты

Для приготовления львовского сырника вам понадобится:

сыр кисломолочный 5-9% жирности - 500 г

сливочное масло - 60 г

манная крупа - 30 г

яйца - 3 шт.

сахар - 90 г

ванильный сахар -10 г

цедра половины лимона или апельсина

изюм - 70 г

мак - 50 г

молочный шоколад - 150 г

масло кокосовое или растительное - 1 ст. л.

Как готовить

Сначала изюм залить горячей водой на 5 минут, после чего слить воду.

Мак залить кипятком на 10 минут. Затем слить воду, переложить мак в кастрюлю, залить горячей водой и варить на медленном огне 20 минут.

Тем временем творог с яйцами, сахаром и растопленным маслом взбить блендером до однородности. Затем добавить цедру апельсина или лимона и манную крупу, все перемешать.

С мака слить воду через сито. Взбить мак с тремя столовыми ложками творожной массы блендером.

В другой емкости смешать творожную массу с изюмом. Смазать пергамент сливочным маслом, выложить творожную массу с изюмом, затем полученную массу с маком, все разровнять.

Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 60-70 минут. Потом дать сырнику полностью остыть, из формы не доставать.

Когда блюдо охладится, переверните верх ногами на дощечку, лучше с пергаментом.

После чего шоколад с маслом растопить на водяной бане и смазать сырник.

Положить в холодильник до застывания, а лучше на всю ночь.