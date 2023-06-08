ua ru
Чт, 08 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Готуємо дуже смачний щербет: простий рецепт з мінімумом інгредієнтів

Новость на русском →
Четвер 08 червня 2023 17:55
Готуємо дуже смачний щербет: простий рецепт з мінімумом інгредієнтів Як приготувати щербет (колаж: РБК-Україна)
Автор: Наталя Коваль

Щербет - це популярний десерт в країнах Сходу. Цей смаколик чудово підходить до чаю і каву, а головне, що можна приготувати легко і з доступних інгредієнтів.

Рецептом щербету поділилась фудблогер Юлія Віліч у своєму Instagram.

Інгредієнти:

Для приготування дуже смачного щербету вам знадобиться:

  • вершки 10% жирності - 300 мл
  • цукор 400 г
  • вершкового масла 82% жирності - 130 г
  • шоколад - 60 г
  • цукати, горіхи, сухофрукти - 150 г

Як готувати

Спочатку до вершків необхідно додати цукор та масло. Як тільки масло розтане, а маса почне кипіти, варити щербет впродовж 30 хвилин на маленькому вогні, періодично перемішуючи масу.

Через 20 хвилин кипіння необхідно помішувати масу постійно. Чим вона більш густа, тим більша ймовірність того, що вона буде липнути до дна каструльки.

Готовий щербет має злегка карамельний відтінок, маса тягнеться. Перекласти масу в іншу ємність, додати горіхи та родзинки.

Перемішати лопаткою та викласти майбутній щербет у форму.

Дати охолонути та покласти в холодильник на мінімум 2 години. Потім нарізати щербет на шматочки. Готово!

Раніше ми пояснювали, як приготувати дуже смачний вишневий чизкейк.

Також читайте, як приготувати яблучний штрудель легко та з доступних інгредієнтів.

Читайте РБК-Україна в Google News
рецепи Здорова їжа