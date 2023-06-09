Вареники з румбарбаром: такої смакоти ви точно не їли!

Вареники практично з будь-якою начинкою – це традиційна українська кухня, яка відома вже у всьому світі. Вареники готують на свята, у будні, щоб заспокоїтися чи навпаки – почастувати гостей. Стандартна начинка – картопля або сир, а також капуста. Влітку готують вареники з різними фруктами та ягодами.

Пропонуємо вам скуштувати рецепт дуже смачних вареників з румбарбаром (ревенем), яким поділилися у блозі "Карпатські шкварки" на YouTube.

Що вам знадобиться

Для тесту:

Борошно 500 г

Вода 250 мл

Рослинна олія 1 ст. ложка

Дрібка солі

Для начинки:

Ревінь 300 г

Цукор - до свого смаку

Для змащування - 20 г вершкового масла

Як приготувати вареники з румбарбаром?

Ревінь промиваємо, підсушуємо та очищаємо від верхньої шкірки. Очищений ревінь дрібно нарізаємо в миску. Засипаємо ревінь цукром і добре перемішуємо. Даємо настоятися і починаємо замішувати тісто.

У глибокій мисці просіюємо борошно, робимо в ньому ямку, насипаємо дрібку солі та поступово наливаємо воду. Поки наливаємо – одразу змішуємо борошно з водою. Коли вода закінчилася – додаємо 1 ст. ложку рослинної олії та продовжуємо замішувати тісто.

Далі тісто викладаємо на дошку та починаємо вимішувати. Воно має бути пружинистими, але не дуже тугими. Потім поділіть його на дві частини. Одну частину розкочуємо в тонкий пласт, завтовшки 3 мм. За допомогою склянки вирізаємо кружечки для вареників.

Чайною ложкою викладаємо ревінь на середину кружечка і заліплюємо краї у формі вареника. Накип'ятіть воду у широкій каструлі, занурить у воду вареники.

Після того, як вареники спливуть, варити потрібно ще 3 хвилини. Виймаємо шумівкою, викладаємо на тарілку, додаємо вершкове масло і можна посипати цукром.