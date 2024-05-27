Невже принцесі стає гірше? Кейт Міддлтон не зʼявиться на публіці у 2024

Кейт Міддлтон не вийде на публіку до кінця року

Зараз Кейт Міддлтон зовсім не з’являється на світських заходах королівської родини, а також на ділових зустрічах, оскільки вона зосередилась на лікуванні свого серйозного захворювання - онкології.

Друг королівської родини поділився, що у принцеси заплановано жодних публічних виходів до кінця року.

"Багатьом людям, які беруть участь у плануванні, необхідно заздалегідь знати, що роблять усі головні члени королівської сім’ї. Мені сказали, що щоденник Кейт на цей рік порожній. Нічого не заплановано. Вона може не з’явитися на публіці до кінця року. Також він наголосив, що зараз герцогиня Уельська сфокусувалася на своєму ментальному здоров’ї й намагається уникати будь-якого стресу", - розповів інсайдер близький до родини принцеси.

Кейт Міддлтон не вийде на публіку до кінця 2024 року (фото: Getty images)

Відомо, що Кейт планувала повернутися до виконання королівських обов’язків після католицького Великодня, чого, на жаль, не сталося, і все через її стан.

Але тепер вже зрозуміло, що світ точно не побачить принцесу Уельську до кінця 2024 року, але, всі ми сподіваємося, що Кейт одужає якомога швидше.