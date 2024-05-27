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Неужели принцессе становится хуже? Кейт Миддлтон не появится на публике в 2024

Кейт Миддлтон (фото: Getty images)
Автор: Юлия Любченко

Кейт Миддлтон болеет раком, и, конечно, сейчас она не выходит на публику и не делает никаких заявлений. Но появилась информация, что принцесса не будет выходить на публику до конца года.

Детальнее об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Best.

Кейт Миддлтон не выйдет на публику до конца года

Сейчас Кейт Миддлтон совсем не появляется на светских мероприятиях королевской семьи, а также на деловых встречах, поскольку она сосредоточилась на лечении своего серьезного заболевания - онкологии.

Друг королевской семьи поделился, что у принцессы запланировано никаких публичных выходов до конца года.

"Многим участвующим в планировании людям необходимо заранее знать, что делают все главные члены королевской семьи. Мне сказали, что дневник Кейт на этот год пуст. Ничего не запланировано. Она может не появиться на публике до конца года. Также он подчеркнул, что сейчас герцогиня Уэльская сфокусировалась на своем ментальном здоровье и пытается избегать любого стресса", - рассказал инсайдер близкий к семье принцессы.

Кейт Миддлтон не выйдет на публику до конца 2024 года (фото: Getty images)

Известно, что Кейт планировала вернуться к исполнению королевских обязанностей после католической Пасхи, чего, к сожалению, не произошло, и все из-за ее состояния.

Но теперь уже понятно, что мир точно не увидит принцессу Уэльскую до конца 2024 года, однако, все мы надеемся, что Кейт поправится как можно скорее.

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Кейт Миддлтон