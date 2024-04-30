"Лікарі задоволені прогресом": Чарльз III вийшов на прогулянку з королевою Каміллою

Король Чарльз III на тлі свого діагнозу неочікувано для публіки прогулявся з королевою Каміллою. Щоправда, прогулянка мала на меті відвідування лікарні у Лондоні.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання People.

Король Чарльз III прогулявся з королевою Каміллою

Відомо, що лікарі монарха досить задоволені прогресом, якого він досяг зараз, це дозволяє йому продовжити візити до дослідницького центру та лікарні у Лондоні та трохи прогулятися після відвідування.

75-річний монарх разом зі своєю дружиною королевою-консорт відвідав онкологічну лікарню. Вони провели понад годину на важливій зустрічі зі спеціалістами та пацієнтами, щоб підкреслити важливість раннього виявлення раку та розповісти більше про підтримку королівської родини.

Цей візит короля до онкологічного центру лікарні університетського коледжу Макміллан є першим офіційним виходом після того, як 5 лютого було оголошено про його діагноз.

Король Чарльз III і Камілла у Лондоні (фото: Getty images)

Та зараз монарх відновив свої королівські обов’язки через те, що його стан покращився та він має сили на правління країною.

Варто виділити милий вчинок членів королівської родини, адже Чарльз і Камілла зупинили авто, щоб помахати камерам та людям, перш ніж їх привітав старший персонал лікарні та високопоставлені особи.

А вже всередині лікарні Чарльза і Каміллу вітали радісними вигуками персонал лікарні, який зібрався в головному центральному холі.