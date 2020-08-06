Невыносимая жара и сильные грозы: каким регионам не повезет с погодой

Погода в Украине в пятницу, 7 августа, ожидается опасной в большинстве регионов страны. В некоторых областях температура воздуха поднимется до +34 градусов, в некоторых синоптики прогнозируют сильные грозы.

Кратковременные грозовые дожди по прогнозу синоптика Наталки Диденко пройдут в западных и северных областях страны. Об этом она сообщила в своем прогнозе на странице в Facebook.

"Антициклон со странноватым именем Detlef с центром над странами Балтии будет определять преимущественно сухую погоду в большинстве областей Украины. Однако нюансы все-таки предсказываются. На Волыни, в Ровенской, Житомирской, Хмельницкой, Сумской и Полтавской областях завтра днем возможны кратковременные грозовые дожди. Ветер ожидается северо-восточный, небольшой или умеренный", - рассказала синоптик.

Карта погоды на 7 августа

Она отметила, что температура воздуха будет высокой практически во всех областях Украины.

"Температура воздуха на протяжении дня составит на Западе и Севере +26 +32 градуса, на Юге, Востоке и в большинстве центральных областей +29 +34 градуса", - добавила Диденко.

Карта погоды в Украине на пятницу, 7 августа

В Киеве, по прогнозу синоптика, будет облачно, без осадков, но жарко. На выходных температура немного снизится.

"В Киеве пятница будет с красивыми облачками, но без существенных осадков. Дневная температура воздуха завтра немного "просядет", +28 +30 градусов. А на выходных в столице вообще будет температурный рахат-лукум, +26 +27 градусов. В субботу – сухо и солнечно, в воскресенье – местами короткие грозовые дожди", - предупредила Диденко.

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики сообщили, когда в Украину вернется прохладная погода.

А также рассказывали о том, что народный синоптик дал неожиданный прогноз погоды до конца августа.