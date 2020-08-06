Нестерпна спека і сильні грози: яким регіонам не пощастить з погодою

Погода в Україні у п'ятницю, 7 серпня, очікується небезпечною в більшості регіонів країни. В деяких областях температура повітря підніметься до +34 градусів, в деяких синоптики прогнозують сильні грози.

Короткочасні грозові дощі за прогнозом синоптика Наталки Діденко пройдуть у західних і північних областях країни. Про це вона повідомила у своєму прогнозі на сторінці в Facebook.

"Антициклон з дивним ім'ям Detlef з центром над країнами Балтії буде визначати переважно суху погоду в більшості областей України. Однак нюанси все ж таки передбачаються. На Волині, в Рівненській, Житомирській, Хмельницькій, Сумській та Полтавській областях завтра вдень можливі короткочасні грозові дощі. Вітер очікується північно-східний, невеликий або помірний", - розповіла синоптик.

Карта погоди на 7 серпня

Вона зазначила, що температура повітря буде високою практично у всіх областях України.

"Температура повітря протягом дня складе на Заході та Півночі +26 +32 градуси, на Півдні, Сході та в більшості центральних областей +29 +34 градуси", - додала Діденко.

Карта погоди в Україні на п'ятницю, 7 серпня

У Києві, за прогнозом синоптика, буде хмарно, без опадів, але жарко. На вихідні температура трохи знизиться.

"У Києві п'ятниця буде з красивими хмарками, але без істотних опадів. Денна температура повітря завтра трохи "просяде", +28 +30 градусів. А на вихідних в столиці взагалі буде температурний рахат-лукум, +26 +27 градусів. В суботу – сухо і сонячно, в неділю – місцями короткі грозові дощі", - попередила Діденко.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики повідомили, коли в Україну повернеться прохолодна погода.

А також розповідали про те, що народний синоптик дав несподіваний прогноз погоди до кінця серпня.