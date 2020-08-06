Синоптик рассказал украинцам, какой будет погода августе: неожиданный прогноз

Погода в Украине в августе будет переменчивой (коллаж РБК-Украина)

Народный синоптик прогнозирует кратковременные дожди в последнем летнем месяце

Погода в Украине в августе будет преподносить жителям страны сюрпризы. Сильная жара будет сменяться кратковременными дождями. Такой прогноз сообщил украинцам народный синоптик Леонид Горбань.

По словам эксперта осадки в августе пройдут в начале месяца, а также они прогнозируются с 21 августа и до 30 числа. В конце последнего летнего месяца ожидается жара до +31 градуса.

"Небольшие дожди в августе возможны с 5-го по 9-е, а также 21-го и 30 августа. До середины последнего месяца лета днем температура будут колебаться от 26 до 27 градусов, во второй половине августа придет жара: столбики термометров достигнут отметок 29−31 градус. А по ночам будет 17−18 выше нуля", - сообщил Леонид Горбань "Фактам".

Напомним, что ранее синоптики озвучивали свои прогнозы на август. Погода в Украине в августе будет теплой и с умеренным количеством осадков. В то же время синоптики считают, что температура будет на 1-2 градуса выше многолетних значений. Также не исключено, что "градусы" в августе установят рекорды, а осадков будет мало.

Также мы писали, что по прогнозу Укргидрометцентра, в августе 2020 года средняя месячная температура ожидается в пределах 19-24 градусов тепла, что на 1-2 градуса выше средних многолетних значений.