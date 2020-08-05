Станет еще жарче: синоптики рассказали, когда в Украину вернется прохлада

Погода в Украине (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Погода в Украине в ближайшие дни будет опасной

Погода в Украине в четверг, 6 августа, ожидается жаркая и пожароопасная в большинстве областей страны. В нескольких областях температура воздуха поднимется до +32 +35 градусов.

Как сообщает Украинский гидрометцентр, на востоке страны будет сухо и солнечно, без осадков. Ночная температура воздуха будет колебаться в пределах +15 +18 градусов, днем будет жарко, от +30 до +33 градусов.

В южных областях сухо и ясно, осадки не прогнозируются. Ночью в регионе от +18 до +20 градусов, днем столбики термометров покажут от +33 до +35 градусов. В Крыму сухо, без осадков. Ночью +17 +19 градусов, днем +32 +34 градуса.

На севере страны небольшая облачность, без осадков. Ночью +14 +16 градусов, дневная температура воздуха составит +28 +30 градусов.

В западных областях осадки не прогнозируются, будет сухо. Ночная температура воздуха будет колебаться в пределах +13 +17 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +27 +29 градусов, местами до +31 градуса.

В центральной части страны без осадков, облачно. Ночью +15 +17 градусов, днем ожидается от +29 до +32 градусов.

В Киеве 6 августа небольшая облачность, без осадков. Ночью от +16 до +18 градусов, днем от +29 до +31 градуса.

Карта погоды в Украине на четверг, 6 августа

По прогнозу синоптиков, высокая температура воздуха и сухая погода продержится в Украине до конца недели и только в воскресенье, 9 августа, ожидается снижение температуры в большинстве областей. Также возможны грозы в западных областях.

Карта погоды в Украине на воскресенье, 9 августа

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики дали подробный прогноз погоды на август в Украине.