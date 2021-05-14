Невозможно дышать: где в Киеве самый грязный воздух

Общий уровень загрязнения атмосферы по состоянию на 11 мая по городу характеризовался как высокий.

Где в Киеве самый грязный воздух

По данным обсерватории, самый загрязненный воздух наблюдалось на Бессарабской площади, в районе метро "Святошин", на площади Победы, а также в районе Демеевки.

В период с 4 по 8 мая 2021 года в воздухе Киева отмечено превышение предельно допустимых концентраций по среднесуточным содержаниям:

взвешенных веществ - в 1,1-1,2 раза на Бессарабской площади, проспекте Победы;

диоксида азота - в 6,5 раза - на площади Победы; в 4,2-4,8 раза - на улицах Каунаской и Семена Скляренко, Бессарабской площади; в 2,7-3,7 раза - на всех постах города, за исключением проспекта Науки, 37;

формальдегида - в 2,0-2,2 раза - на проспекте Победы, бульваре Леси Украинки, площадях Бессарабской, Демеевской, Победы, улицах Семена Скляренко, Каунаской; в 1,0-1,8 раза - на других постах наблюдений.

В целом, по сравнению с предыдущей неделей, содержание диоксида азота и формальдегида в воздухе города несколько снизилось.

В то же время в мировом рейтинге качества воздуха Киев занимает 42 позицию, имея желтый уровень.

Рейтинг городов с грязным воздухом (iqair.com)