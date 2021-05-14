Невозможно дышать: где в Киеве самый грязный воздух

Воздух в Киеве в мае 2021 наполнился большим количеством вредных примесей. В частности, в атмосфере обнаружили повышение уровня диоксида азота, диоксида серы, формальдегида, оксида азота и фенола.
Такие данные представила Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.
Общий уровень загрязнения атмосферы по состоянию на 11 мая по городу характеризовался как высокий.
По данным обсерватории, самый загрязненный воздух наблюдалось на Бессарабской площади, в районе метро "Святошин", на площади Победы, а также в районе Демеевки.
В период с 4 по 8 мая 2021 года в воздухе Киева отмечено превышение предельно допустимых концентраций по среднесуточным содержаниям:
В целом, по сравнению с предыдущей неделей, содержание диоксида азота и формальдегида в воздухе города несколько снизилось.
В то же время в мировом рейтинге качества воздуха Киев занимает 42 позицию, имея желтый уровень.
Рейтинг городов с грязным воздухом (iqair.com)
Напомним, ранее мы писали о том, в каком украинском городе был самый грязный воздух в апреле.