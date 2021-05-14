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Неможливо дихати: де в Києві найбрудніше повітря

Автор: Styler

Повітря у Києві в травні 2021 наповнилось більшою кількістю шкідливих домішок. Зокрема, в атмосфері виявили підвищення рівня діоксиду азоту, діоксиду сірки, формальдегіду, оксиду азоту та фенолу.

Такі дані представила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

Загальний рівень забруднення атмосфери за станом на 11 травня по місту характеризувався як високий.

Де у Києві найбрудніше повітря

За даними обсерваторії, забруднене повітря спостерігалося на Бессарабській площі, в районі метро "Святошин", на площі Перемоги, а також в районі Деміївки.

У період з 4 по 8 травня 2021 в повітрі Києва відзначено перевищення гранично допустимих концентрацій за середньодобовими змістом:

  • зважених речовин - в 1,1-1,2 рази на Бессарабській площі, проспекті Перемоги;
  • діоксиду азоту - в 6,5 рази - на площі Перемоги; в 4,2-4,8 рази - на вулицях Каунаській і Семена Скляренка, Бессарабської площі; в 2,7-3,7 рази - на всіх постах міста, за винятком проспекту Науки, 37;
  • формальдегіду - у 2,0-2,2 рази - на проспекті Перемоги, бульварі Лесі Українки, площах Бессарабської, Деміївській, Перемоги, вулицях Семена Скляренка, Каунаській; в 1,0-1,8 рази - на інших постах спостережень.

Загалом, порівняно з попереднім тижнем, вміст діоксиду азоту та формальдегіду в повітрі міста дещо знизився.

Водночас у світовому рейтингу якості повітря Київ займає 42 позицію, маючи жовтий рівень.

Рейтинг міст з найбруднішим повітрям (iqair.com)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, в якому українському місті було найбрудніше повітря в квітні.

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