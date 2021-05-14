Неможливо дихати: де в Києві найбрудніше повітря

Загальний рівень забруднення атмосфери за станом на 11 травня по місту характеризувався як високий.

Де у Києві найбрудніше повітря

За даними обсерваторії, забруднене повітря спостерігалося на Бессарабській площі, в районі метро "Святошин", на площі Перемоги, а також в районі Деміївки.

У період з 4 по 8 травня 2021 в повітрі Києва відзначено перевищення гранично допустимих концентрацій за середньодобовими змістом:

зважених речовин - в 1,1-1,2 рази на Бессарабській площі, проспекті Перемоги;

діоксиду азоту - в 6,5 рази - на площі Перемоги; в 4,2-4,8 рази - на вулицях Каунаській і Семена Скляренка, Бессарабської площі; в 2,7-3,7 рази - на всіх постах міста, за винятком проспекту Науки, 37;

формальдегіду - у 2,0-2,2 рази - на проспекті Перемоги, бульварі Лесі Українки, площах Бессарабської, Деміївській, Перемоги, вулицях Семена Скляренка, Каунаській; в 1,0-1,8 рази - на інших постах спостережень.

Загалом, порівняно з попереднім тижнем, вміст діоксиду азоту та формальдегіду в повітрі міста дещо знизився.

Водночас у світовому рейтингу якості повітря Київ займає 42 позицію, маючи жовтий рівень.

Рейтинг міст з найбруднішим повітрям (iqair.com)