Киев снова попал в мировой антирейтинг: названа причина
В Киеве в последние несколько дней жители жалуются на сильное загрязнение воздуха. Местные ощущают запах жженой резины, вонь и гарь, которые становятся особенно ощутимыми ночью и утром. Особенно страдают жители Святошинского района столицы.
О состоянии воздуха в Киеве сообщает ресурс Iqair.com и SaveEcoBot.
По данным ресурса Iqair, который составляет рейтинг городов по качеству воздуха и загрязнению атмосферы, утром 28 марта Киев находится на 6-м месте антирейтинга.
Киев занял 6 место в антирейтинге (скриншот: iqair.com)
А данные ресурса SaveEcoBot указывают, что наиболее загрязненными местами столицы стали левобережные районы – Деснянский, Днепровский и Дарницкий, в некоторых местах которых зафиксирован очень вредный уровень загрязнения – более 200 единиц. Также повышенное содержание вредных примесей в воздухе зафиксировано и в пригородном Ирпене.
Самые грязные места в Киеве (скриншот: SaveEcoBot)
А между тем Государственная служба чрезвычайных ситуаций Киевской области объясняет, что с возвращением сухой и теплой погоды, учащаются случаи возникновения пожаров из-за сжигания сухой травы. При сжигании листьев и других растительных остатков в воздух высвобождаются вредные химические соединения, которые снижают иммунитет человека, вызывают аллергию, заболевания дыхательных путей и многие другие заболевания, включая онкологию.
Как ситуацию переживают киевляне
В местном сообществе в Facebook десятки горожан делятся своими наблюдениями и выкладывают фото дымящих труб местных предприятий, которые могут быть источником загрязнения воздуха. Пользователи также добавляют, что то же загрязнение мешает жить жителям на Академгородке и Шулявке, на Теремках и в Вишневом. Вредные выбросы отравляют воздух на площади Победы, на Подоле и в районе станций метро "Славутич" и "Харьковская".
Почему Киев занимает лидирующие места в антирейтингах (фото: facebook.com/borshagovka)
По словам одного из членов группы, дышать было тяжело, будто обжег легкие, и воняло то ли серой, то ли резиной.
"Спустя день заболел: болят лёгкие и першит в горле. Летом такая задымленность чаще происходит: то торфяники горят, то лесные пожары, то пылевые бури. Главное вовремя закрыть окна и переждать", – написал один из пользователей.
Некоторые шутят, что если вонь не ощущается – то это бесплатный тест на COVID-19.
Напомним, что недавно в Киеве заработали первые пункты мониторинга воздуха.
Ранее сообщалось, что врачи назвали жуткое влияние грязного воздуха на организм человека.