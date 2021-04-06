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Назван город Украины с самым грязным воздухом: единственный "красный" в стране

Новина українською → Вторник 06 апреля 2021 17:17
Назван город Украины с самым грязным воздухом: единственный "красный" в стране Коллаж РБК-Украина: В каком городе Украины самый грязный воздух
Автор: Светлана Мащенко

Стало известно, в каком городе Украины самый грязный воздух. Так, по состоянию на 5 апреля, "красным" цветом на карте города "светилось" Запорожье.

На сложную ситуацию с выбросами в атмосферу обратили внимание в Facebook-сообществе "Еко коаліція Запоріжжя".

"Ситуация с атмосферным воздухом в городе Запорожье - худшая в Украине", - говорится в сообщении.

Эти данные были получены из системы общественного мониторинга атмосферного воздуха.

Как отмечается, в онлайн-режиме за состоянием атмосферного воздуха можно следить в системе общественного мониторинга атмосферного воздуха Eco-city. Она и показала наиболее загрязненный воздух среди всех украинских городов в Запорожье.

На онлайн-карте на 5 апреля видно, что Запорожье - единственная точка на карте Украины, обозначена красным, что свидетельствует о крайне опасном уровне загрязнения воздуха.

Назван город Украины с самым грязным воздухом: единственный &quot;красный&quot; в стране

Скриншот: Самый грязный воздух 5 апреля был в Запорожье (eco-city.org.ua)

Отметим, что карта загрязнений постоянно обновляется в режиме онлайн. Такую ситуацию в Запорожье наблюдали утром, 5 апреля. А вот на вечер 6 апреля самое большее загрязнение просматривается уже в Киеве - город обозначен оранжевым цветом.

Назван город Украины с самым грязным воздухом: единственный &quot;красный&quot; в стране

Скриншот: Карта загрязнений воздуха на вечер 6 апреля (eco-city.org.ua)

Ранее мы писали, что украинцы смогут жить в Чернобыльской зоне. В Минприроды уже сделали заявление по этому поводу.

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