Невосполнимая утрата для всех: в Украине умер известный историк

Во Львове от осложнений коронавируса умер известный украинский историк Игорь Скочиляс. Ему было 53 года. Он был профессором Украинского католического университета, исследовал церковную культуру и восточное христианства в Украине.

Трагическую новость сообщили на странице в Facebook украинского католического университета.

"С глубокой скорбью сообщаем, что из-за осложнений течения коронавирусного заболевания преждевременно отошел в вечность профессор Игорь Скочиляс, доктор исторических наук, заведующий кафедрой истории Гуманитарного факультета Украинского католического университета, руководитель Центра религиозной культуры, инициатор и вдохновитель исследовательской программы "Киевское христианство", - говорится в сообщении.

Коллеги соболезнуют смерти историка, и выражают соболезнования его семье. У Игоря осталась жена и дочка Соломия. Также отмечается, что ученый был глубоко верующим человеком.

"Это невосполнимая утрата для всех, кто знал Игоря - кто работал вместе с ним в историческом архиве, кто был слушателем его лекций и семинаров, кто помогал в исследовательских проектах, кто стоял рядом с ним на баррикадах Революции достоинства и отстаивал принципы достойной жизни, кто молился вместе с ним в храмах и на майданах", - сообщили на странице.

Умер известный украинский историк Игорь Скочиляс (фото: facebook.com/UkrainianCatholicUniversity)

Биографическая справка

Игорь Скочиляс - доктор исторических наук, заведующий кафедрой истории Гуманитарного факультета УКУ, руководитель Центра религиозной культуры, инициатор и вдохновитель исследовательской программы "Киевское христианство". Он родился 5 апреля 1967 в селе Цыганы Борщевского района Тернопольской обл.

Исследователь религиозной культуры и восточного христианства в Украине, униатских идей и институциональной истории Киевской митрополии в сравнительной перспективе; автор историографических концептов "Slavia Unita" и "Киевская традиция". С 2013 по 2015 был гостевым профессором для студентов Украинского Свободного Университета.

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