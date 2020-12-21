Непоправна втрата для всіх: в Україні помер відомий історик

У Львові від ускладнень коронавірусу помер відомий український історик Ігор Скочиляс. Йому було 53 роки. Він був професором Українського католицького університету, досліджував церковну культуру і східне християнство в Україні.

Трагічну новину повідомили на сторінці Facebook українського католицького університету.

"З глибокою скорботою повідомляємо, що через ускладнення перебігу коронавірусного захворювання передчасно відійшов у вічність професор Ігор Скочиляс, доктор історичних наук, завідувач кафедри історії Гуманітарного факультету Українського католицького університету, керівник Центру релігійної культури, ініціатор і натхненник дослідницької програми "Київське християнство", - йдеться в повідомленні

Колеги співчувають смерті історика, і висловлюють співчуття його родині. У Ігоря залишилася дружина і донька Соломія. Також наголошується, що вчений був глибоко віруючою людиною.

"Це непоправна втрата для всіх, хто знав Ігоря - хто працював разом з ним в історичному архіві, хто був слухачем його лекцій і семінарів, хто допомагав у дослідницьких проектах, хто стояв поруч з ним на барикадах Революції гідності і відстоював принципи гідного життя, хто молився разом з ним в храмах і на майданах", - повідомили на сторінці.

Помер відомий український історик Ігор Скочиляс (фото: facebook.com/UkrainianCatholicUniversity)

Біографічна довідка

Ігор Скочиляс - доктор історичних наук, завідувач кафедри історії Гуманітарного факультету УКУ, керівник Центру релігійної культури, ініціатор і натхненник дослідницької програми "Київське християнство". Він народився 5 квітня 1967 року в селі Цигани Борщівського району Тернопільської обл.

Дослідник релігійної культури і східного християнства в Україні, унійних ідей та інституційної історії Київської митрополії у порівняльній перспективі; автор історіографічних концептів "Slavia Unita" і "Київська традиція". З 2013 по 2015 був гостьовим професором для студентів Українського Вільного Університету.

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