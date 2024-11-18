Невідомі увірвалися до Віндзорського замку, поруч з яким живуть Вільям і Кейт

Інцидент у Віндзорському замку

Так, злодії пошкодили захисну огорожу та перебралися через паркан Віндзорського замку у той час, поки Вільям і його родина мирно спали у своєму котеджі. Їхня нерухомість, як відомо, розташована лише в кількох кроках від Віндзорського замку.

За інформацією джерела, інцидент стався після того, як озброєні офіцери вже припинили охороняти входи до Віндзорського замку. Проте є також і інформація про те, що охорона все ще могла знаходитись там та патрулювати територію. Злодії в масках, як припускають фахівці, певний час стежили за королівським володінням, оскільки вправно змогли прорватися через огорожу.

"Це був недільний вечір навчального тижня, тому принцеса та її чоловік, мабуть, спали в ліжку в котеджі Аделаїда, який знаходиться неподалік на території", - ділиться подробицями інсайдер.

Віндзорський замок розташований поруч з будинком Вільяма і Кейт (фото: Getty Images)

У той час представник поліції Таймс Віллі говорить: "Близько 23:45 в неділю 13 жовтня ми отримали повідомлення про злам будинку на території Crown Estate недалеко від траси A308 у Віндзорі. Злочинці проникли до будівлі ферми і зникли на чорному пікапі Isuzu і червоному квадроциклі та попрямували у бік району Олд-Віндзор/Детчет".

Таким чином з'ясувалося, що злодії викрали дві господарські машини. Наразі їх ще не вдалося затримати, а тому пошуки тривають. Інцидент стався ще в середині жовтня, проте інформація пролилася у ЗМІ лише тепер.

Це вже не перший подібний випадок, який трапляється в королівській родині. Адже у 2021 році невідомий пробрався з арбалетом у Віндзорський замок і заявив, що мав намір убити королеву Єлизавету II. Нагадаємо, британська монархиня, яка правила найдовше, померла 8 вересня 2022 року.

Інцидент трапився ще у жовтні, проте про нього стало відомо лише тепер (фото: Getty Images)