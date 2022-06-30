Невеста защитника "Азовстали" дождалась любимого из плена: ей чудом удалось спастись из Мариуполя

Как познакомилась пара

Пара познакомилась в феврале 2021 года на сайте знакомств. Алине Владимир сразу понравился, они быстро начали встречаться. На момент их знакомства он уже полтора года был в "Азове". Попал в полк с первого раза, пройдя все испытания. Вова очень вдохновлялся "Азовом" и считал, что там служат только достойные люди.

"Представляете, мы за два года ни разу не поругались. А еще Вова не курит и не пьет. С ним я узнала и почувствовала, как это — когда тебя так сильно любят. Я никогда ни в чем не нуждалась, не переживала. Вова всегда после работы бежал домой, был рядом",- рассказала Алина.

Вова и Алина собирались расписаться (фото: svoi.city)

Пара планировала свадьбу и даже купила кольца, Алина ждала любимого с войны, но в апреле у нее случился выкидыш.

"Накануне моего дня рождения, 1 декабря, любимый сделал предложение. Грандиозной свадьбы не планировали, так как все вложили в ремонт. Собирались приглашать лишь самых близких. Купили кольца. Мне свадебное платье, а Вове успели только рубашку и туфли. Подали заявление на роспись в апреле, а свадьбу хотели сыграть 7 июня", - сообщила девушка.

Связь с любимым исчезла 19 марта

Связь с Вовой Алина потеряла 19 марта. Алина была в Мариуполе, но даже слыша взрывы не спускалась в подвал. Ей было морально тяжело.

"С едой проблем не было, мне приносили украинские военные. Тяжело было без света и газа. Проблему отсутствия воды решил колодец, который был недалеко от дома. Я достаточно долго оставалась в Мариуполе, 12 мая только выехала из разрушенного города. Почему не уехала сразу? Я до последнего ждала, что Мариуполь отобьют. А когда видела, что уже происходит аннексия, было уже поздно — никто не мог меня увезти", - вспоминает Алина.

Владимир был уверен, что все закончится хорошо и они смогут пожениться. Алина переехала в Киев и родные Вовы приняли ее, как родную.

Вскоре Алина уже сможет увидеться с любимым, сейчас он находится на подконтрольной Украине территории после освобождения из российского плена.

"Мне известно, что Вова живой. Но у него есть тяжелые ранения, но не владею информацией, какие именно и при каких обстоятельствах он их получил. Знаю, что за две недели до эвакуации с "Азовстали" Вова был цел. Ночью 17 мая с металлургического комбината в больницу в оккупированном Новоазовске эвакуировали 53 тяжелораненых военных. Среди них и мой Вова", - сообщила девушка.

Владимир защищал Мариуполь (svoi.city)