Наречена захисника "Азовсталі" дочекалася коханого з полону: їй дивом вдалося врятуватися з Маріуполя

Як познайомилася пара

Пара познайомилася в лютому 2021 року на сайті знайомств. Аліні Володимир відразу сподобався, вони швидко почали зустрічатися. На момент їхнього знайомства він вже півтора року був в "Азові". Потрапив у полк з першого разу, пройшовши всі випробування. Вова дуже надихався "Азовом" і вважав, що там служать тільки гідні люди.

"Уявляєте, ми за два роки жодного разу не посварилися. А ще Вова не курить і не п'є. З ним я дізналася і відчула, як це — коли тебе так сильно люблять. Я ніколи ні в чому не потребувала, не переживала. Вова завжди після роботи біг додому, був поруч", - розповіла Аліна.

Вова і Аліна збиралися розписатися (фото: svoi.city)

Пара планувала весілля і навіть купила кільця, Аліна чекала коханого з війни, але у квітні у неї стався викидень.

"Напередодні мого дня народження, 1 грудня, коханий зробив пропозицію. Грандіозного весілля не планували, через те, що все вклали в ремонт. Збиралися запрошувати лише найближчих. Купили кільця. Мені весільну сукню, а Вові встигли тільки сорочку і туфлі. Подали заяву на розпис у квітні, а весілля хотіли зіграти 7 червня", - повідомила дівчина.

Зв'язок з коханим зник 19 березня

Зв'язок з Вовою Аліна втратила 19 березня. Аліна була в Маріуполі, але навіть чуючи вибухи не спускалася в підвал. Їй було морально важко.

"З їжею проблем не було, мені приносили українські військові. Важко було без світла і газу. Проблему відсутності води вирішив колодязь, який був недалеко від будинку. Я досить довго залишалася в Маріуполі, 12 травня тільки виїхала зі зруйнованого міста. Чому не поїхала відразу? Я до останнього чекала, що Маріуполь відіб'ють. А коли бачила, що вже відбувається анексія, було вже пізно - ніхто не міг мене відвезти", - згадує Аліна.

Володимир був упевнений, що все закінчиться добре і вони зможуть одружитися. Аліна переїхала до Києва і рідні Вови прийняли її, як рідну.

Незабаром Аліна вже зможе побачитися з коханим, зараз він знаходиться на підконтрольній Україні території після звільнення з російського полону.

"Мені відомо, що Вова живий. Але у нього є важкі поранення, але не володію інформацією, які саме і за яких обставин він їх отримав. Знаю, що за два тижні до евакуації з "Азовсталі" Вова був цілий. Вночі 17 травня з металургійного комбінату до лікарні в окупованому Новоазовську евакуювали 53 тяжкопоранених військових. Серед них і мій Вова", - повідомила дівчина.

Володимир захищав Маріуполь (фото: svoi.city)