Возвращение защитников "Азовстали". Появились фото обмена пленными
Сегодня из российского плена вернулись 144 украинских защитников. Среди них 95 защитников Мариуполя и "Азовстали".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки.
Украинская разведка опубликовала фотографии того, как происходил процесс обмена пленными. Большинство украинских защитников, вернувшихся сегодня домой, были тяжело ранеными.
Сразу после освобождения все военные получили медицинскую помощь и надлежащий уход.
Напомним, это был самый большой обмен пленными между Россией и Украиной с момента начала полномасштабной войны.
Добавим, вчера состоялся еще один обмен пленными. Домой вернулись не только военные, но и гражданские.
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