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Украина и Россия провели очередной обмен пленными

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Вторник 28 июня 2022 14:30
Украина и Россия провели очередной обмен пленными Иллюстративное фото: Украина и Россия провели очередной обмен пленными (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Во вторник, 28 июня, состоялся очередной обмен пленными между Украиной и Россией. Обмен произошел по формуле 17 на 15.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления разведки Минобороны Украины.

Из российского плена возвращаются 16 украинских военнослужащих, из которых два офицера и 14 солдат. Также из плена освобожден один гражданский.

"Пятеро освобожденных - тяжелораненые, нуждающиеся в неотложном лечении", - сообщили в ведомстве.

Напомним, 18 июня Украине удалось освободить из российского плена пять украинцев.

Ранее вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук заявила, что более 1 500 мирных жителей Украины содержатся в российских тюрьмах.

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