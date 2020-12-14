Невероятное зрелище: в курортном украинском городе "замерзло" море

На популярном курорте Азовского моря - Бердянске "замерзло" море. Сперва может действительно так показаться, если посмотреть на кадры, опубликованные местным фотографом Игорем Стрельцовым.
На своей странице в Facebook мужчина показал величественную красоту Азовского моря зимой. Фото сняты на Соломенном пляже Бердянска.
"Почти зима, почти лед", - подписал видео автор.
Как объяснил сам Игорь Стрельцов в комментариях, море не замерзло, а покрылось шугой и льдом.
В Бердянске "замерзло" море
В комментариях пользователи выразили свое восхищение зимней сказке на видео.
Как мы ранее писали, шторм в Кирилловке полностью затопил поселок. Под водой оказались туристические базы и жилые дома. Видео последствий непогоды опубликовали на YouTube.
Также мы сообщали, шторм в Кирилловке на Азовском море не утихает уже неделю.