Неймовірне видовище: в курортному українському місті "замерзло" море

На популярному курорті Азовського моря - Бердянську "замерзло" море. Спершу може дійсно так здатися, якщо подивитися на кадри, опубліковані місцевим фотографом Ігорем Стрельцовим.

На своїй сторінці у Facebook чоловік показав величну красу Азовського моря взимку. Фото зняті на Солом'яному пляжі Бердянська.

"Майже зима, майже лід", - підписав відео автор.

Як пояснив сам Ігор Стрельцов у коментарях, море не замерзло, а покрилося шугою і льодом.

В Бердянську "замерзло" море

У коментарях користувачі висловили своє захоплення зимовою казкою на відео.

Замерзає морюшко! В сплячці відпочине.

А пам'ятаєте один рік великі тороси були на Лисках, люди боролися як могли з цими брилами льоду. Було страшно звичайно.

Снігова лавина на узбережжі.

Нехай відпочине, очиститься взимку.

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