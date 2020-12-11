Затоплены базы и дома: популярный украинский курорт оказался под водой

Шторм в Кирилловке полностью затопил поселок. Под водой оказались туристические базы и жилые дома. Видео последствий непогоды опубликовали на YouTube.
"Курортный поселок Кирилловка в зимний период. Такой я увидел косу Федотову 9 декабря 2020. К моему приезду затопленных территорий было больше", - подписал автор ролика Сергей Мнацаков.
Отметим, что мужчина снимал видео с квадракоптера и из-за сильных порывов ветра он едва не остался без своей техники.
В ролике можно увидеть печальную картину: береговая линия практически смыта водой, дома утопают, что даже не видно их крылец.
Кирилловку затопило водой
В комментариях пользователи выразили свои эмоции от увиденного.
Как мы ранее писали, шторм в Кирилловке на Азовском море не утихает уже неделю. При этом во вторник, 8 декабря, морские волны поднялись до 2 метров и разрушили местную набережную.
Читайте РБК-Украина в Google News