UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Эти невероятно красивые фото с заснеженного киевского зоопарка поднимут вам настроение

Автор: Роман Мирончук

Во вторник, 9 февраля, в Киеве продолжился снегопад. Улицы замело, на дорогах образовались заторы, но в столичном зоопарке стало очень красиво. Некоторые животные не упустили момент, чтобы покачаться в снеге.

Фотографии зверей опубликовал киевский зоопарк на своей странице в Facebook.

Популярные новости
В Чернобыле показали на фото редкую птицу-невидимку: она быстро бегает 21 июля 2020
Когда наступит весна в Украине: сурок-синоптик дал прогноз 02 февраля 2021
Украинец поймал гигантскую щуку: фото "монстра" 28 октября 2020
В Чернобыле показали гибрид животного: такого нет больше нигде 03 ноября 2020
В Чернобыле показали животное невероятной красоты: оно очень пугливое 09 октября 2020
Только один вид: в Чернобыле показали уникальное животное 29 октября 2020
В Чернобыле показали смертельно опасное животное, которое хорошо маскируется 19 августа 2020
Прыгали прямо на людей: в Бердянске дельфины устроили игры с отдыхающими (видео) 24 августа 2020
В Чернобыле показали стадо одичавших животных высотой почти в человеческий рост 04 ноября 2020
В Кирилловке к людям выскочили удивительные животные: их там точно не ждали (видео) 10 августа 2020

"Невероятная красота зимнего зоопарка", - говорится в подписи к фото.

Киевский зоопарк в снегу (фото: facebook.com/zoo.kyiv.ua)

Пользователи сети также оценили снимки животных и оставили свои комментарии.

  • Супер,
  • Круто;
  • А есть надежда, что пока холодно откроются павильоны?
  • Класс.

Стоит отметить, что синоптики рассказали, когда в Украине закончатся снегопады и метели. По словам экспертов, погода уже измениться в ближайшее время и это будет связано с приходом антициклона.

Осадки прекратятся и будет светить солнце, правда мороз никуда не уйдет. Местами температура воздуха снизится до -25 градусов и даже ниже.

Мы также писали о том, эксперты рассказали водителям, как обезопасить себя во время снегопадов на дорогах и что делать, если машина попала в снежный плен и не может выехать.

Самое главное - это соблюдать спокойствие, не нервничать и трезво смотреть на ситуацию. Чтобы не было заносов, ехать нужно аккуратно и не делать никаких резких движений, включая перестроения и обгоны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Киевзоопарк
Читайте также
Зачем ехать в Карпаты? Видео со сноубордистами в центре Киева восхитило украинцев
На въездах в Киев скопилось 1400 фур. Затруднено движение снегоуборочной техники
Прогноз погоды