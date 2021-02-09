Непогода в Украине: водителям рассказали, как выбраться из снежных заносов

Обильные снегопады в нескольких регионах Украины привели к ухудшению ситуации на дорогах, снежным заносам и перекрытию дорог для проезда транспорта. Синоптики прогнозируют, что снегопады снова накроют страну в конце этой недели и водителям нужно быть внимательнее и осторожнее, чтобы не попасть в ловушку стихии.

Эксперты рассказали водителям, как обезопасить себя во время снегопадов на дорогах и что делать, если машина попала в снежный плен. Об этом говорится в статье на Auto.Bigmir.

В первую очередь специалисты советуют успокоиться и трезво оценить ситуацию. Желательно избегать снежных заносов, и для этого нужно ехать аккуратно, не делать резких перестроений и обгонов.

Свой маршрут лучше спланировать заранее, и это поможет сэкономить время и не останавливаться на каждой заправке. Если вас все-таки захватил снег, то нужно выйти из машины и оценить ситуацию.

Есть шанс, что автомобиль сможет выехать из сугроба сам. Возможно вам придется его откапывать, и возможно при этом вам понадобится помощь других участников дорожного движения или даже спасателей.

Постарайтесь не газовать, а выехать из сугроба плавно. Если это не помогает, то постарайтесь "раскачать" машину – тут шанс намного больше у водителей на авто с МКПП.

Если автомобиль засел крепко, то можно попытаться его раскопать. Если ситуация похуже, то звоните родным и близким, сообщите координаты, попросите дать номера ГСЧС и Укравтодора.

В ожидании помощи периодически прогревайте салон и не выключайте свет.

Что должно быть в багажнике автомобиля зимой: