Ці неймовірно гарні фото з засніженого київського зоопарку піднімуть вам настрій

У вівторок, 9 лютого, у Києві продовжився снігопад. Вулиці замело, на дорогах утворилися затори, але у столичному зоопарку стало дуже красиво. Деякі тварини не упустили момент, щоб покачатися в снігу.
Фотографії звірів опублікував київський зоопарк на своїй сторінці в Facebook.
"Неймовірна краса зимового зоопарку", - йдеться у підписі до фото.
Київський зоопарк в снігу (фото: facebook.com/zoo.kyiv.ua)
Користувачі мережі також оцінили знімки тварин і залишили свої коментарі.
Варто зазначити, що синоптики розповіли, коли в Україні закінчаться снігопади та хуртовини. За словами експертів, погода змінитися вже найближчим часом і це буде пов'язано з приходом антициклону.
Опади припиняться і буде світити сонце, правда мороз нікуди не піде. Місцями температура повітря знизиться до -25 градусів і навіть нижче.
Ми також писали про те, експерти розповіли водіям, як убезпечити себе під час снігопадів на дорогах і що робити, якщо машина потрапила у сніговий полон і не може виїхати.
Найголовніше - це дотримуватися спокою, не нервувати і тверезо дивитися на ситуацію. Щоб не було заносів, їхати потрібно акуратно і не робити ніяких різких рухів, включаючи перестроювання і обгони.