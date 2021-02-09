Ці неймовірно гарні фото з засніженого київського зоопарку піднімуть вам настрій

У вівторок, 9 лютого, у Києві продовжився снігопад. Вулиці замело, на дорогах утворилися затори, але у столичному зоопарку стало дуже красиво. Деякі тварини не упустили момент, щоб покачатися в снігу.

Варто зазначити, що синоптики розповіли, коли в Україні закінчаться снігопади та хуртовини. За словами експертів, погода змінитися вже найближчим часом і це буде пов'язано з приходом антициклону.

Опади припиняться і буде світити сонце, правда мороз нікуди не піде. Місцями температура повітря знизиться до -25 градусів і навіть нижче.

Ми також писали про те, експерти розповіли водіям, як убезпечити себе під час снігопадів на дорогах і що робити, якщо машина потрапила у сніговий полон і не може виїхати.

Найголовніше - це дотримуватися спокою, не нервувати і тверезо дивитися на ситуацію. Щоб не було заносів, їхати потрібно акуратно і не робити ніяких різких рухів, включаючи перестроювання і обгони.