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Ці неймовірно гарні фото з засніженого київського зоопарку піднімуть вам настрій

Автор: Роман Мирончук

У вівторок, 9 лютого, у Києві продовжився снігопад. Вулиці замело, на дорогах утворилися затори, але у столичному зоопарку стало дуже красиво. Деякі тварини не упустили момент, щоб покачатися в снігу.

Фотографії звірів опублікував київський зоопарк на своїй сторінці в Facebook.

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"Неймовірна краса зимового зоопарку", - йдеться у підписі до фото.

Київський зоопарк в снігу (фото: facebook.com/zoo.kyiv.ua)

Користувачі мережі також оцінили знімки тварин і залишили свої коментарі.

  • Супер,
  • Круто;
  • А є надія, що поки холодно відкриються павільйони?
  • Клас.

Варто зазначити, що синоптики розповіли, коли в Україні закінчаться снігопади та хуртовини. За словами експертів, погода змінитися вже найближчим часом і це буде пов'язано з приходом антициклону.

Опади припиняться і буде світити сонце, правда мороз нікуди не піде. Місцями температура повітря знизиться до -25 градусів і навіть нижче.

Ми також писали про те, експерти розповіли водіям, як убезпечити себе під час снігопадів на дорогах і що робити, якщо машина потрапила у сніговий полон і не може виїхати.

Найголовніше - це дотримуватися спокою, не нервувати і тверезо дивитися на ситуацію. Щоб не було заносів, їхати потрібно акуратно і не робити ніяких різких рухів, включаючи перестроювання і обгони.

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Новини України Київзоопарк
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