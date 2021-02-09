Эти невероятно красивые фото с заснеженного киевского зоопарка поднимут вам настроение
Во вторник, 9 февраля, в Киеве продолжился снегопад. Улицы замело, на дорогах образовались заторы, но в столичном зоопарке стало очень красиво. Некоторые животные не упустили момент, чтобы покачаться в снеге.
Фотографии зверей опубликовал киевский зоопарк на своей странице в Facebook.
"Невероятная красота зимнего зоопарка", - говорится в подписи к фото.
Киевский зоопарк в снегу (фото: facebook.com/zoo.kyiv.ua)
Пользователи сети также оценили снимки животных и оставили свои комментарии.
- Супер,
- Круто;
- А есть надежда, что пока холодно откроются павильоны?
- Класс.
Стоит отметить, что синоптики рассказали, когда в Украине закончатся снегопады и метели. По словам экспертов, погода уже измениться в ближайшее время и это будет связано с приходом антициклона.
Осадки прекратятся и будет светить солнце, правда мороз никуда не уйдет. Местами температура воздуха снизится до -25 градусов и даже ниже.
Мы также писали о том, эксперты рассказали водителям, как обезопасить себя во время снегопадов на дорогах и что делать, если машина попала в снежный плен и не может выехать.
Самое главное - это соблюдать спокойствие, не нервничать и трезво смотреть на ситуацию. Чтобы не было заносов, ехать нужно аккуратно и не делать никаких резких движений, включая перестроения и обгоны.