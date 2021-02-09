Эти невероятно красивые фото с заснеженного киевского зоопарка поднимут вам настроение

Во вторник, 9 февраля, в Киеве продолжился снегопад. Улицы замело, на дорогах образовались заторы, но в столичном зоопарке стало очень красиво. Некоторые животные не упустили момент, чтобы покачаться в снеге.

Стоит отметить, что синоптики рассказали, когда в Украине закончатся снегопады и метели. По словам экспертов, погода уже измениться в ближайшее время и это будет связано с приходом антициклона.

Осадки прекратятся и будет светить солнце, правда мороз никуда не уйдет. Местами температура воздуха снизится до -25 градусов и даже ниже.

Мы также писали о том, эксперты рассказали водителям, как обезопасить себя во время снегопадов на дорогах и что делать, если машина попала в снежный плен и не может выехать.

Самое главное - это соблюдать спокойствие, не нервничать и трезво смотреть на ситуацию. Чтобы не было заносов, ехать нужно аккуратно и не делать никаких резких движений, включая перестроения и обгоны.