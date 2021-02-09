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Эти невероятно красивые фото с заснеженного киевского зоопарка поднимут вам настроение

Новина українською → Киев, Вторник 09 февраля 2021 21:02
Эти невероятно красивые фото с заснеженного киевского зоопарка поднимут вам настроение Киевский зоопарк в снегу (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

Во вторник, 9 февраля, в Киеве продолжился снегопад. Улицы замело, на дорогах образовались заторы, но в столичном зоопарке стало очень красиво. Некоторые животные не упустили момент, чтобы покачаться в снеге.

Фотографии зверей опубликовал киевский зоопарк на своей странице в Facebook.

"Невероятная красота зимнего зоопарка", - говорится в подписи к фото.

Эти невероятно красивые фото с заснеженного киевского зоопарка поднимут вам настроениеЭти невероятно красивые фото с заснеженного киевского зоопарка поднимут вам настроениеЭти невероятно красивые фото с заснеженного киевского зоопарка поднимут вам настроениеЭти невероятно красивые фото с заснеженного киевского зоопарка поднимут вам настроениеЭти невероятно красивые фото с заснеженного киевского зоопарка поднимут вам настроениеЭти невероятно красивые фото с заснеженного киевского зоопарка поднимут вам настроениеЭти невероятно красивые фото с заснеженного киевского зоопарка поднимут вам настроениеЭти невероятно красивые фото с заснеженного киевского зоопарка поднимут вам настроениеЭти невероятно красивые фото с заснеженного киевского зоопарка поднимут вам настроениеЭти невероятно красивые фото с заснеженного киевского зоопарка поднимут вам настроение

Киевский зоопарк в снегу (фото: facebook.com/zoo.kyiv.ua)

Пользователи сети также оценили снимки животных и оставили свои комментарии.

  • Супер,
  • Круто;
  • А есть надежда, что пока холодно откроются павильоны?
  • Класс.

Стоит отметить, что синоптики рассказали, когда в Украине закончатся снегопады и метели. По словам экспертов, погода уже измениться в ближайшее время и это будет связано с приходом антициклона.

Осадки прекратятся и будет светить солнце, правда мороз никуда не уйдет. Местами температура воздуха снизится до -25 градусов и даже ниже.

Мы также писали о том, эксперты рассказали водителям, как обезопасить себя во время снегопадов на дорогах и что делать, если машина попала в снежный плен и не может выехать.

Самое главное - это соблюдать спокойствие, не нервничать и трезво смотреть на ситуацию. Чтобы не было заносов, ехать нужно аккуратно и не делать никаких резких движений, включая перестроения и обгоны.

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