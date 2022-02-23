Невероятная поддержка: за день военным ВСУ перечислили больше денег, чем за весь прошлый год

"За вчера вы помогли войску больше, чем за весь 2021 год. Сутки против года. Наша бухгалтерия едва успевает подсчитывать количество платежей, а военный отдел в режиме 24/7 конвертирует ваши благотворительные взносы в реальную помощь на передовой", - говорится в сообщении.

Директор фонда Тарас Чмут отметил, что такой уровень финансовой поддержки говорит о том, что украинцы готовы бороться с Россией во всех возможных формах и проявлениях.

"Сейчас у фонда есть сотни заявок от военных, которые мы оперативно обрабатываем, чтобы усиливать армейцев, и выигрывать государству время там, где оно не успевает", - добавил он.

В фонде "Повернись живим" также поблагодарили всех, кто присоединился к помощи.

"Люди, вы невероятные. Лучший тыл! Самая сильная помощь войску!" – отметили в организации.

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