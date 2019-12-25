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Замело снегом: в сети появилось яркое фото из Карпат

STYLERЖизнь    25.12.2019 - 18:20
Замело снегом: в сети появилось яркое фото из Карпат
Снег в Карпатах (фото: РБК-Украина)

Спасатели показали, как Карпаты заметает снегом

Сегодня, 25 декабря, на основной части территории Украины идут дожди, но погода уже в ближайшее время будет ухудшаться. В данное время Карпаты уже засыпает снегом. Соответствующую фотографию опубликовали члены Черногорского горного поисково-спасательного поста на своей странице в Facebook.

Спасатели подчеркнули, что погода сегодня облачная и видимость ограничена 30 метрами. При этом ветер дует из запада со скорость 3 метра в секунду. Температура воздуха составляет -6 градусов. Данная фотография была сделана на горе Поп Иван Черногорский в 8:30.

Замело снегом: в сети появилось яркое фото из Карпат

Снег в Карпатах (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

Напомним, что по данным синоптиков, в скором времени дожди и ливни превратятся в снег. Завтра, 26 декабря, температура воздуха снизится на 2 градуса в центральных и южных областях страны. При этом в западной части пройдет мокрый снег с дождем.

В пятницу, 28 декабря, ожидается более серьезное похолодание в северной, западной и центральной части. В субботу, 28 декабря, украинцев ожидает минусовая температура даже в дневное время. На западе пройдет небольшой снег.

В последний день недели, 29 декабря, минусовая температура доберется и до южных областей Украины. При этом по всем областям пройдет небольшой снег.

Ранее сообщалось о том, что в Карпатском регионе могут частично перекрыть движение авто из-за снегопада.

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