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Самолету МАУ пришлось возвращаться в Харьков из-за инцидента с птицей

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Харьков, Воскресенье 27 июня 2021 23:01
Самолету МАУ пришлось возвращаться в Харьков из-за инцидента с птицей Фото: самолету МАУ из-за птицы пришлось возвращаться (wikimedia by Julian Herzog)
Автор: Артур Родивилов

Рейс из Харькова в Турцию компании "Международные авиалинии Украины" в воскресенье пришлось возвращаться в аэропорт. Вынужденную посадку пришлось сделать из-за птицы.

Об этом сообщила пресс-секретарь международного аэропорта "Харьков" Алина Печерица, передает "Укринформ".

По ее словам, Boeing 737 МАУ с пассажирами на борту должен был вылететь из Харькова в турецкий Бодрум в 04:00, однако из-за грозы рейс отложили почти на два часа.

"Самолет снова вылетел около 06:00 и в течение часа полет происходил спокойно. Но в носовую часть самолета попала птица, и командир запросил аэропорт относительно возврата и вынужденной посадки", - рассказал она.

В аэропорту самолет был осмотрен. Воздушное судно было в полном порядке и самолет в 13:11 снова вылетел в турецкий Бодрум и через три часа там приземлился.

Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании Wizz Air, который летел из польского Катовице в Запорожье, вернулся в аэропорт вылета и совершил аварийную посадку.

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