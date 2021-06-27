Из-за непогоды несколько самолетов не смогли сесть в Одессе
Фото: один самолет приземлился в Кишиневе (pexels)
Несколько самолетов не смогли приземлиться в Одессе из-за непогоды. Один приземлился в Кишиневе, а второй наворачивал круги в небе.
Об этом сообщает 048.ua.
Самолет, который следовал из Ираклиона в Одессу, сперва кружил над морем, а потом над Молдовой. Спустя полчаса он приземлился в Кишиневе.
Тем временем самолет из Вроцлава, следующий в Одессу, наворачивал круги в небе.
Напомним, днем 25 мая Львов накрыла мощная буря и ливень. Непогода повалила деревья, в результате чего горожане наблюдают проблемы с электроснабжением.