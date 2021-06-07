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В Белгород-Днестровском загорелся прогулочный катер, есть пострадавший

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Белгород-Днестровский, Понедельник 07 июня 2021 12:25
В Белгород-Днестровском загорелся прогулочный катер, есть пострадавший Фото: пожар на катере в Белгород-Днестровском (od.dsns.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

В Белгород-Днестровском Одесской области на причале загорелся прогулочный катер. В результате инцидента есть пострадавший.

Об этом говорится в сообщении управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области.

Сообщается, что пожар был локализован в 10:08 и в 10:24 ликвидирован на площади 100 квадратных метров. Владелец пытался потушить его подручными средствами, из-за чего получил ожоги. После осмотра работниками медицинской службы от госпитализации он отказался.

"Предполагаемая причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при сварочных работах", - говорится в сообщении.

В Белгород-Днестровском загорелся прогулочный катер, есть пострадавший

Фото: последствия пожара на катере (od.dsns.gov.ua)

Напомним, ранее в Одессе произошел пожар в общежитии Одесского национального медицинского университета на улице Маршала Малиновского. В результате пострадал один студент, которого госпитализировали в состоянии средней тяжести с ожогами верхних дыхательных путей и отравлением продуктами горения.

До этого в Черниговской области из-за удара молнии сгорели два дома.

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