В Белгород-Днестровском загорелся прогулочный катер, есть пострадавший

В Белгород-Днестровском Одесской области на причале загорелся прогулочный катер. В результате инцидента есть пострадавший.

Об этом говорится в сообщении управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области.

"Предполагаемая причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при сварочных работах", - говорится в сообщении.

Сообщается, что пожар был локализован в 10:08 и в 10:24 ликвидирован на площади 100 квадратных метров. Владелец пытался потушить его подручными средствами, из-за чего получил ожоги. После осмотра работниками медицинской службы от госпитализации он отказался.

Напомним, ранее в Одессе произошел пожар в общежитии Одесского национального медицинского университета на улице Маршала Малиновского. В результате пострадал один студент, которого госпитализировали в состоянии средней тяжести с ожогами верхних дыхательных путей и отравлением продуктами горения.

До этого в Черниговской области из-за удара молнии сгорели два дома.