Невдала прогулянка: у Кирилівці катер з туристами почало відносити у відкрите море

У курортній Кирилівці катер з туристами зупинився на воді через несправність і його почало відносити у відкрите море. На борту перебувало 14 туристів, у тому числі й троє дітей.

Близько 8 вечора до чергової частини поліції Мелітопольського районного управління поліції прийшло повідомлення про те, що на Утлюцькому Лимані застряг пасажирський катер "Ластівка".

Плавзасіб виявився на відстані 5 кілометрів від суші й не може самостійно повернутися через технічну проблему. На борту катера перебувало 14 відпочивальників з різних регіонів України, в тому числі троє дітей.

Поліція разом зі співробітниками ДСНС організували рятувальну операцію, оскільки був великий ризик того, що катер може віднести у відкрите море.

Туристи вирушили на екскурсію з Федотової коси ще о третій годині дня, але потім змушені були зупинитися через технічну несправність. Поки поломку усунули, погода сильно зіпсувалася і повернутися самостійно туристи вже не змогли. Їх початок відносити в море.

Поліцейські разом з рятувальниками на гідроциклах майже дві години буксирували катер у бік берега і змогли повернути туристів на бази відпочинку без пригод. На щастя, ніхто в результаті інциденту не постраждав.

У Кирилівці прогулянковий катер з туристами ледь не віднесло в море (Фото: Нацполіція)