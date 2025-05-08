Netflix шокує фанатів: два культові фільми назавжди зникають з платформи

Два успішні фільми Netflix вже зовсім скоро будуть остаточно видалені зі стрімінгової платформи. І мова йде не про пересічні шоу, а про проєкти, які свого часу стали хітами.
Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на сайт What’s on Netflix.
Нещодавно попередження про видалення з’явилися на сторінках фільмів "Чорне дзеркало: Бузогриз" та "Незламна Кіммі Шмідт: Кіммі проти Реверенда".
Обидва шоу зникнуть з платформи по всьому світу вже 12 травня цього року.
Чому ж ця інформація так сколихнула фанатів платформи? Річ у тім, що цей серіальний дует належить до знакових інтерактивних шоу, де самі глядачі могли впливати на розвиток сюжету та фінал історії.
Інтерактивні спецпроєкти на Netflix почали поступово згортати ще з середини 2023 року. Наприкінці 2024-го було видалено майже всі оригінальні інтерактивні шоу, за винятком чотирьох. У січні 2025 року з каталогу зникли фільм "Ранвір і Беар Ґріллз проти дикої природи" і реаліті "Ти проти дикої природи".
Випущений у грудні 2018 року психологічний трилер зі всесвіту науково-фантастичного телесеріалу-антології "Чорне дзеркало". Він став найамбітнішим інтерактивним проєктом Netflix. У головних ролях знялися Фіонн Вайтгед, Вілл Поултер і Крейг Паркінсон.
Історія розгортається у 1984 році та слідкує за молодим програмістом Коліном Рітманом, який створює гру з кількома розгалуженими фіналами.
Глядач має 10 секунд, аби зробити вибір, інакше сервіс автоматично обере варіант за умовчанням. Після того, як перегляд завершено (чи загнано у глухий кут), глядачу дають змогу повернутися на попередні розвилки та зробити інакший вибір.
А спецпроєкт "Незламна Кіммі Шмідт: Кіммі проти Реверенда" вийшов у травні 2020 року. Це був інтерактивний фільм після завершення основного шоу на 4-му сезоні.
Очікується, що найближчими тижнями Netflix запустить глобальний редизайн інтерфейсу на різних пристроях. Тестування нового UI розпочалося ще торік, але отримало багато негативних відгуків. Платформа поки не припиняє тестування, однак в межах оновлення повністю прибирається підтримка інтерактивних форматів.
Це - головна причина повного видалення всіх спецпроєктів цього типу.
Деякі проєкти, як-от шоу з Беаром Ґріллзом, уже перевипускаються у форматі звичайних лінійних серій або повноцінних фільмів, оскільки гілки рішень у багатьох випадках усе одно приводили до однакового фіналу.
Однак "Бузогриз" значно складніший і майже неможливий для адаптації без повного переписування у формат серіалу. У цьому разі він втратить всю унікальність.
Глядачі в соцмережах обурені.
"Ось чому я люблю фізичні носії. Netflix щойно випустив неймовірний 7-й сезон "Чорного дзеркала", а тепер прибирає "Бузогриза". Я в розпачі", - написав один із користувачів X (Twitter).
"Спочатку Netflix почав показувати рекламу, тепер ще й видаляє власний оригінальний контент…" - бідкається інший.
"Навіть неінтерактивна версія була б краще, ніж нічого. Але суть якраз у тому, що інтерактивність - це серце цих історій", - зауважує третій.
Однак варто зазначити, що на платформі Discord існує спільнота під назвою The Netflix Interactive Archive, яка займається архівуванням і збереженням інтерактивних проєктів Netflix. Тому, теоретично, всі "втрачені" серіали та шоу справжні фанати зможуть переглянути, але нелегально.
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