Netflix розізлив українців, назвавши Ярослава Мудрого російським царем

Стрімінговий сервіс Netflix тотально осоромився перед українськими користувачами, назвавши князя Ярослава Мудрого російським. Правителя згадали в новому сезоні серіалу "Вікінги: Вальгалла", але зробити це правильно не змогли.
Про це сервіс написав у своєму Twitter.
У січні на Netflix з'явиться новий сезон серіалу "Вікінги: Вальгалла". Для підігріву глядачів творці показали кількох нових героїв, серед яких князь Ярослав Мудрий. Але не обійшлося без помилок.
Річ у тім, що правителя Київської Русі назвали правителем Північної Росії. Як повідомляють на сайті LIGA.Life, вже відбулася розмова з регіональним директором Netflix Алексом Лонгом, тому чекають на "виправлення цієї ситуації".
Скриншот: twitter.com/netflixvalhalla
Проте українці чекати не хочуть і беруть все у свої руки. У коментарях під дописом вони почали активно проводити уроки з історії України.
Деякі користувачі почали прогнозувати, яка хвиля хейту чекає на сценаристів.
Інші ж почали просвітницьку діяльність.
Не залишилося осторонь і саме Міністерство культури, давши коротке пояснення та посилання на онлайн-урок з історії України.
Проте не повчаннями єдиними. Українці не втрималися й створили декілька мемів, де добре поглузували над Netflix.
Раніше подібні висловлювання дозволив собі Ілон Маск. Винахідник дійшов висновку, що Крим треба віддати Росії.
Його відразу засипали коментарями, а потім українцям пояснили, для чого він ніс цю маячню.