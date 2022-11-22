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Netflix розізлив українців, назвавши Ярослава Мудрого російським царем

Netflix осоромився в очах українців (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

Стрімінговий сервіс Netflix тотально осоромився перед українськими користувачами, назвавши князя Ярослава Мудрого російським. Правителя згадали в новому сезоні серіалу "Вікінги: Вальгалла", але зробити це правильно не змогли.

Про це сервіс написав у своєму Twitter.

У січні на Netflix з'явиться новий сезон серіалу "Вікінги: Вальгалла". Для підігріву глядачів творці показали кількох нових героїв, серед яких князь Ярослав Мудрий. Але не обійшлося без помилок.

Річ у тім, що правителя Київської Русі назвали правителем Північної Росії. Як повідомляють на сайті LIGA.Life, вже відбулася розмова з регіональним директором Netflix Алексом Лонгом, тому чекають на "виправлення цієї ситуації".

Скриншот: twitter.com/netflixvalhalla

Проте українці чекати не хочуть і беруть все у свої руки. У коментарях під дописом вони почали активно проводити уроки з історії України.

Деякі користувачі почали прогнозувати, яка хвиля хейту чекає на сценаристів.

Інші ж почали просвітницьку діяльність.

Не залишилося осторонь і саме Міністерство культури, давши коротке пояснення та посилання на онлайн-урок з історії України.

Проте не повчаннями єдиними. Українці не втрималися й створили декілька мемів, де добре поглузували над Netflix.

Раніше подібні висловлювання дозволив собі Ілон Маск. Винахідник дійшов висновку, що Крим треба віддати Росії.

Його відразу засипали коментарями, а потім українцям пояснили, для чого він ніс цю маячню.

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