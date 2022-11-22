Netflix разозлил украинцев, назвав Ярослава Мудрого русским царем

В январе на Netflix появится новый сезон сериала "Викинги: Вальгалла". Для подогрева зрителей создатели показали несколько новых героев, среди которых князь Ярослав Мудрый. Но не обошлось без ошибок.

Дело в том, что правителя Древней Руси назвали правителем Северной России. Как сообщают на сайте LIGA.Life, уже состоялся разговор с региональным директором Netflix Алексом Лонгом, поэтому ждут "исправления этой ситуации".

Скриншот: twitter.com/netflixvalhalla

Однако ждать украинцы не хотят и берут все в свои руки. В комментариях под сообщением они начали активно проводить уроки по истории Украины.

Некоторые пользователи начали прогнозировать, какая волна хейта ждет сценаристов.

Остальные же начали просветительскую деятельность.

Не осталось в стороне и Министерство культуры, дав краткое объяснение и ссылку на онлайн-урок по истории Украины.

Однако не поучениями едиными. Украинцы не удержались и создали несколько мемов, где хорошо посмеялись над Netflix.