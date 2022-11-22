RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Netflix разозлил украинцев, назвав Ярослава Мудрого русским царем

Netflix оконфузился в глазах украинцев (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

Стриминговый сервис Netflix тотально оконфузился перед украинскими пользователями, назвав князя Ярослава Мудрого русским. Правителя упомянули в новом сезоне сериала "Викинги: Вальгалла", но сделать это правильно не смогли.

Об этом сервис написал в своем Twitter.

В январе на Netflix появится новый сезон сериала "Викинги: Вальгалла". Для подогрева зрителей создатели показали несколько новых героев, среди которых князь Ярослав Мудрый. Но не обошлось без ошибок.

Дело в том, что правителя Древней Руси назвали правителем Северной России. Как сообщают на сайте LIGA.Life, уже состоялся разговор с региональным директором Netflix Алексом Лонгом, поэтому ждут "исправления этой ситуации".

Скриншот: twitter.com/netflixvalhalla

Однако ждать украинцы не хотят и берут все в свои руки. В комментариях под сообщением они начали активно проводить уроки по истории Украины.

Некоторые пользователи начали прогнозировать, какая волна хейта ждет сценаристов.

Остальные же начали просветительскую деятельность.

Не осталось в стороне и Министерство культуры, дав краткое объяснение и ссылку на онлайн-урок по истории Украины.

Однако не поучениями едиными. Украинцы не удержались и создали несколько мемов, где хорошо посмеялись над Netflix.

Ранее подобные высказывания позволил себе Илон Маск. Изобретатель пришел к выводу, что Крыму нужно отдать России.

Его сразу засыпали комментариями, а затем украинцам объяснили, для чего он нес этот бред.

Читайте РБК-Украина в Google News
история УкраиныNetflix