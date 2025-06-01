Netflix показав повний трейлер "Гри в кальмара-3": ще більше напруги та несподіванок (відео)

За словами творців, третій сезон стане справжньою кульмінацією - ще глибшою, складнішою і жорсткішою, ніж попередні.

Режисер і сценарист Хван Дон Хьок попереджає: глядачі побачать не просто нові ігри, а серйозне моральне випробування для людської сутності.

У центрі подій знову - Сон Гі Хун, гравець під номером 456. Він повертається у вир небезпечної гри, але цього разу - з чіткою метою: зруйнувати її зсередини.

Кадр з серіалу "Гра у Кальмара"

У трейлері ми бачимо його в емоційному надриві - у сцені, яка вже встигла вразити глядачів. Герой кричить охоронцям: "Чому ви мене не вбили? Чому залишили живим?"

Йому відповідає лише тиша й погляд загадкового Ін Хо - Фронтмена, чия особистість стала відомою в кінці другого сезону.

Новий сезон обіцяє бути справжньою емоційною гойдалкою. Хван Дон Хьок заявив в інтерв'ю Screenrant, що працював над тим, щоб у цій частині показати не просто битви на виживання, а внутрішню боротьбу людини з собою.

"Я хочу, щоб нові ігри були не просто жорстокими, а символічними. Вони повинні виявити не лише слабкість, а й здатність протистояти. Це останній сезон, і він має бути пам’ятним", - наголосив режисер.

Кадр з серіалу "Гра у Кальмара"

Він також зізнався, що надихався власними спогадами з дитинства - так само як і в першому сезоні.

Цього разу серед нових випробувань особливу роль відіграватиме страх висоти, а дитячий плач, який звучить у трейлері, може натякати на один із найтрагічніших моментів історії.

До акторського складу повертаються зірки попередніх частин - Лі Чон Че, Лі Бьон Хон, Ві Ха Чжун. А до команди приєдналися нові обличчя: Ім Сі Ван, Кан Ха Ниль та інші відомі південнокорейські актори.

Фінал, як обіцяє Хван Дон Хьок, стане не просто заключним епізодом, а сенсовим ядром усієї історії.

"Я написав фінал так, аби він назавжди залишився в пам’яті глядачів", - сказав режисер. І додав, що головне послання серіалу - "боротьба за людське обличчя в нелюдських умовах" - отримає найбільш емоційне втілення саме тут.

"Гра в кальмара" вперше з’явилася на Netflix у вересні 2021 року та миттєво стала глобальним феноменом - перший сезон зібрав рекордні 265 мільйонів переглядів і очолив усі рейтинги платформи.

Лише трохи відстала "Венсдeй" із 252 мільйонами. Другий сезон "Гри в кальмара" переглянули 192 мільйони разів - це третій найуспішніший проєкт в історії Netflix.

Прем’єра третього сезону вже не за горами: усі епізоди вийдуть на Netflix 27 червня 2025 року.