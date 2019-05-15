Давати чи ні? Комаровський зруйнував міф про важливий вітамін

Євген Комаровський (фото: РБК-Україна)

Євген Комаровський повідомив батькам про можливість передозування вітаміном

Доктор Євген Комаровський розповів про те, до якого віку дитині потрібно давати вітамін D. Іменитий педіатр на своїй Instagram-сторінці зруйнував міф про можливе передозування вітаміном.

Річ у тім, що багато батьків задаються питанням: до якого віку дитині варто додатково давати цей необхідний вітамін, і чи може його надлишок якимось чином нашкодити малюкові.

На думку Комаровського, який раніше розповів про небезпечну недугу, що викликає рак, вітамін D не може дати передозування і навіть більш корисний літній людині або ж дорослому чоловікові, ніж дитині.

Комаровський розповів про вітамін D (фото: pixabay.com)

Нещодавно вчені відкрили нові корисні властивості вітаміну D - це і профілактика атеросклерозу, і зв'язок рівня вітаміну з рядом онкологічних захворювань.

Часто батьки вважають, якщо дитина багато гуляє на сонці, отримує з їжею продукти з високим вмістом вітаміну (жирна риба, яйця, масло) - це не привід давати додатково вітамін D, щоб не було надлишку.

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"Якщо ви з ранку до ночі гуляєте на сонці, якщо у вашому раціоні є риба, масло, яйця, і приймаєте 400 одиниць вітаміну D в день - передозування не буде. Тому, якщо ви сумніваєтеся треба чи не треба: треба", - говорить доктор Комаровський.

Комаровський розповів про вітамін D (відео: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Нагадаємо, Євген Комаровський розповів, що потрібно знати про загартовування горла і застеріг батьків про неприємності.

Раніше Комаровський розповів про найбільш важливі правила безпечного харчування, які потрібні для того, щоб уникнути ризику харчових отруєнь, як у дорослих, так і у дітей.

До речі, нещодавно доктор Комаровський зробив важливу заяву про вживання алкоголю під час вагітності.