Вызывает рак: Комаровский предупредил об опасном недуге

Доктор Комаровский предупредил о последствиях неправильного питания
Доктор Евгений Комаровский рассказал о том, к каким серьезным последствиям может привести ожирение. Об этом именитый педиатр поведал на своей Instagram-странице.
Комаровский, ранее рассказавший о важных нюансах в питании ребенка, предупредил украинцев об опасности ожирения, что в большинстве случаев является следствием неправильного питания и переедания.
По словам педиатра ожирение может повлечь за собой такие последствия, как:
Комаровский рассказал об опасности ожирения (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy/)
Напомним, недавно доктор Комаровский раскрыл пять важных секретов, как быстро научить ребенка читать.
Ранее Евгений Комаровский рассказал о самых важных правилах безопасного питания, которые нужны для того, чтобы избежать риска пищевых отравлений, как у взрослых, так и у детей.
К слову, недавно доктор Комаровский сделал важное заявление об употреблении алкоголя во время беременности.