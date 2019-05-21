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І ні, і так: Джордж Мартін зробив дивну заяву про "Гру престолів"

STYLERФільми і серіали    21.05.2019 - 11:07
І ні, і так: Джордж Мартін зробив дивну заяву про "Гру престолів"
Джордж Мартін зробив заяву про "Гру престолів" (колаж РБК-Україна)

Джордж Мартін розповів, чи буде фінал книги "Мрії про весну" відрізнятися від кінцівки серіалу "Гра престолів"

Фінал серіалу "Гра престолів" буде відрізнятися від фіналу заключної книги Джорджа Мартіна із серії романів "Пісня Льоду і Полум'я" - "Мрії про весну". Про це сам письменник розповів у своєму блозі.

При цьому він зазначив, що відмінності книжкового і серіального фіналів, найімовірніше, будуть незначними.

За словами Джорджа Мартіна, зараз він закінчує роботу над заключними романами серії. Він зізнався також, що сильно запізнюється з передостанньою книгою "Вітри зими".

"Але вона вийде", - написав Мартін, не уточнивши, щоправда, коли саме.

Паралельно автор працює і над останньою частиною серії, яка отримає назву "Мрії про весну".

"Як все це закінчиться? Люди часто задають це питання. Такий самий кінець, як і в серіалі? Чи інший? Що ж... Так. І ні. І так. І ні. І так. І ні. І так", - неоднозначно заявив Мартін, ще більше заплутавши фанатів.

Письменник додав, що зараз навіть нерозумно питати про те, який кінець - книги чи серіалу - буде реальним.

"Я допишу книгу. Тоді читачі зможуть прочитати, зробити висновки для себе і обговорити фінал в мережі", - зазначив він.

Також Джордж Мартін в своєму блозі подякував акторам, сценаристам і продюсерам, завдяки яким "Гра престолів" вийшла на екрани, і зізнався, що йому "важко повірити, що серіал закінчився".

Тим часом петиція армії незадоволених шанувальників "Гри престолів" з вимогою перезняти фінальний сезон мегапопулярної саги зібрала понад мільйон підписів. Фанатів екранізації "Пісня Льоду і Полум'я" обурюють подача заключного епізоду і "некомпетентність сценаристів" серіалу.

Крім того, глядачі незадоволені величезною кількістю кіноляпів у останньому сезоні серіалу. Адже навіть у фіналі "Гри престолів" шанувальники знайшли грубу неточність.

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