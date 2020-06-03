Несвежее дыхание может предупреждать об опасной болезни

Неприятный запах изо рта может о многом рассказать
Несвежее дыхание может быть признаком опасной болезни - хронического тонзиллита. Его вызывает бактерия стрептококк, и если вовремя не принять меры, последствия могут быть плачевными.
Плохой запах изо рта, считают медики, может не только подпортить впечатление о человеке, но и рассказать о проблемах с его организмом, пишет Newsyou.
Конечно же, у неприятного запаха есть масса причин, кроме хронического тонзиллита - это и проблема с зубами, деснами или желудочно-кишечным трактом. Но эта болезнь, которая вызывает воспаление небных миндалин, крайне коварна. Бактерии стрептококка, что ее вызывают, впоследствии могут проникать в кровь и вызывать общие сбои в работе организма.
Изначально это может быть усталость сонливость, общее ухудшение, и вы можете списывать это на банальное переутомление или плохую погоду.
Но медики советую не шутить с этим, ведь в дальнейшем стрептококк провоцирует развитие ревматоидного артрита, воспаления суставов, артрита, пиелонефрита, эндокардита или миокардита.
Помочь с консультацией, если вы заметили у себя несвежее дыхание, поможет не только стоматолог, но и отоларинголог. Если игнорировать проблему и заниматься самолечением, то это может привести к плачевным последствиям, предупреждают врачи.
К слову, не так давно ученые сделали открытие, что потеря зубов связана с опасными болезнями.
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Автор: Styler