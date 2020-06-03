Несвіже дихання може попереджати про небезпечну хворобу

Несвіже дихання може бути ознакою небезпечної хвороби - хронічного тонзиліту. Його викликає бактерія стрептокок, і якщо вчасно не вжити заходів, наслідки можуть бути плачевними.

Поганий запах з рота, вважають медики, може не тільки зіпсувати враження про людину, але і розповісти про проблеми з її організмом, пише Newsyou.

Звичайно ж, у неприємного запаху є маса причин, крім хронічного тонзиліту - це і проблема з зубами, яснами або шлунково-кишковим трактом. Але ця хвороба, яка викликає запалення піднебінних мигдалин, вкрай підступна. Бактерії стрептокока, що її викликають, згодом можуть проникати в кров і викликати загальні збої в роботі організму.

Спочатку це може бути втома, сонливість, загальне погіршення, і ви можете списувати це на банальну перевтома або погану погоду.

Але медики радять не жартувати з цим, адже надалі стрептокок провокує розвиток ревматоїдного артриту, запалення суглобів, артриту, пієлонефриту, ендокардиту або міокардиту.

Допомогти з консультацією, якщо ви помітили у себе несвіже дихання, допоможе не тільки стоматолог, але і отоларинголог. Якщо ігнорувати проблему і займатися самолікуванням, то це може привести до плачевних наслідків, попереджають лікарі.

До речі, не так давно вчені зробили відкриття, що втрата зубів пов'язана з небезпечними хворобами.

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