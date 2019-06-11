Неспособны причинить вред: самые добрые знаки Зодиака

Гороскоп самых добрых знаков Зодиака подскажет, кто из представителей зодиакального круга не способен причинить вред другим людям. Эти люди часто страдают от того, что другие пользуются их добротой.

Астрологи выделяют все три знака, о которых с полною уверенность можно сказать, что они добры, простодушны и незлопамятны.

№ 3 Рыбы

Рыбы открыты, простодушны, неспособны ко злу. Они могут простить даже заклятых врагов. К сожалению для обидчиков и к счастью для Рыб, они навсегда рвут со своими обидчиками, даже после того, как подарили им прощение. Тем не менее астрологи считают, что в глубине души Рыбы довольно равнодушны к окружающим, их по-настоящему интересуют только они сами. Но Рыбам удается это искуссно скрывать.

Гороскоп самых добрых знаков Зодиака (фото: pixabay.com)

№ 2 Телец

Телец - открытый и светлый знак, его очень сложно заподозрить в корысти, отсутствии доброты и душевности. Однако для самих Тельцов это может стать проблемой, поскольку их добротой и открытостью часто пользуются. Близким представителей этого знака нужно быть все время на чеку, чтобы следить за их решениями и поступками, чтобы они ненароком не отдали все деньги первому встречному. Нужно отметить, что они далеко не наивны, но их большие сердца зачастую мешают им трезво мыслить.

Гороскоп самых добрых знаков Зодиака (фото: pixabay.com)

№1 Водолей

Представители этого знака органически неспособны к плохим поступкам, они добры ко всем людям, включая тех, кто когда-то причинил им боль. Это сначала вызывает недоверие у окружающих, затем ухмылку и в конце концов глубокое уважение. При этом Водолей отнюдь не наивный и безответный дурачок: его сложно провести и легко получить отпор. Но специально делать кому-то плохо Водолей не станет, побрезгует.

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