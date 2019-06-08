Астролог рассказал, у каких знаков пропадут деньги в июне

Финансовый гороскоп на июнь (коллаж: РБК-Украина)

Астролог назвал четыре самых невезучих представителя зодиакальных созвездий

Финансовый гороскоп на июнь 2019 года подскажет, кто из представителей зодиакального круга потерпит денежную неудачу из-за неприятностей на работе, крупных непредвиденных покупок и других невзгод.

Астролог составил финансовый гороскоп для четырех знака Зодиака, которым стоит быть осторожными в первый месяц лета.

Лев

Для представителей этого знака июнь будет очень насыщен финансовыми событиями. Перед вами откроется множество перспектив. Тем не менее, астролог предупреждает о мелких финансовых неприятностях, из-за которых Львам придется пересмотреть планы и отказаться от некоторых покупок.

Рак

У Раков будет немало возможностей подзаработать в июне. Однако представителям этого знака стоит быть готовыми к крупным тратам. Отметим, что астролог предсказывает, что вам удастся успешно их преодолеть. Но при условии, что вы приложите к этому недюжинные усилия.

Финансовый гороскоп на июнь (коллаж: РБК-Украина)

Дева

В этом месяце у Дев все может пойти наперекосяк. Астролог предвещает непредвиденные материальные траты из-за которых вам, возможно, придется "разбить" копилку. Тем не менее, звезды обещают вам много приятных событий и встреч, которые вы вряд ли сможете компенсировать деньгами, так что не жалейте о тратах.

Финансовый гороскоп на июнь (коллаж: РБК-Украина)

Водолей

Июнь сулит вам крупные финансовые проблемы и трудности. Из-за этого вам придется отложить крупные покупки, которые вы планировали сделать в этом месяце. Астролог говорит, что препятствия позволят Водолеям выиграть время и еще раз обдумать свои планы. Удача будет способствовать только тем, кто действует разумно.

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