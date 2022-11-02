Несподівано. McDonald’s повернувся у ще кілька міст України (список)

2 листопада McDonald’s відновив свою роботу в Івано-Франківську. Також відкриття продовжуються у Київській області: відтепер поласувати бургерами можна у Білій Церкві та Броварах.
Де ще знову відкрився McDonald’s і за якими адресами працюють ресторани - читайте далі в матеріалі Styler.
У середу відновив роботу McDonald’s в Івано-Франківську на вулиці Івана Миколайчука, 2.
У Білій Церкві заклад працює на Леваневського, 53-К, а у Броварах - на вулиці Київській, 239.
"Мак" у Івано-Франківську (фото: google.com/Stepan Sturko)
Крім того, на хрусткі Чікен МакНагетс можна знову прийти у львівські "маки", що розташовані на вулиці Володимира Великого, 24-А і у ТРЦ Forum Lviv (вул. Під Дубом, 7-Б).
Зауважимо, що у Львові також працюють ресторани за такими адресами:
У столиці станом на зараз відкриті ресторани за адресами:
McDonald's у Києві (фото: facebook.com/McDonaldsUA)
Також завітати на фастфуд можна у житомирському ТРЦ Глобал UA (вул. Київська, 7), у селах Софіївська Борщагівка (вул. Київська, 2) і Гора (вул. Бориспільська, 6), а також у Тернополі (вул. Гетьмана Івана Мазепи, 30) та Борисполі (вул. Київський шлях, 67).
Українці цікавляться, коли McDonald’s відкриється у Чернігові, Рівному та інших містах.
На це працівники компанії відповідають, що поки що "немає інформації щодо дати відновлення роботи".
"Роботу ресторанів ми відновлюємо відповідно до поетапного плану. Очікуйте", - додають в McDonald’s.
"Маки" працюють з 09:00 до 21:00 по всіх каналах продажу та дотримуються розширених правил безпеки, впроваджених в мережі.
Зокрема, заклади закриваються під час повітряної тривоги, щоб працівники та відвідувачі могли перейти у найближче укриття. При цьому команда оперативно видає уже оплачені замовлення, поки зупиняє виробничі процеси та вимикає обладнання перед закриттям.
Ресторан продовжує роботу орієнтовно через годину після скасування тривоги: цей час потрібен на включення і налаштування обладнання та для підготовки працівників до роботи.
Якщо повітряна тривога буде скасована менш ніж за годину до закриття, то ресторан відкриється наступного дня.
Також ресторани не працюють під час відключення електроенергії і продовжуватимуть роботу орієнтовно через годину після поновлення електропостачання.
McDonald's поновив роботу низки ресторанів (фото: facebook.com/McDonaldsUA)
Раніше у McDonald's розповіли, чому так довго поновлювали роботу ресторанів в Україні.