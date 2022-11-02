Неожиданно. McDonald's вернулся в еще несколько городов Украины (список)

2 ноября McDonald's возобновил свою работу в Ивано-Франковске. Также открытия продолжаются в Киевской области: теперь полакомиться бургерами можно в Белой Церкви и Броварах.
Где еще снова открылся McDonald's и по каким адресам работают рестораны - читайте дальше в материале Styler.
В среду возобновил работу McDonald's в Ивано-Франковске по улице Ивана Миколайчука, 2.
В Белой Церкви заведение работает на Леваневского, 53-К, а в Броварах - на улице Киевской, 239.
"Мак" в Ивано-Франковске (фото: google.com/Stepan Sturko)
Кроме того, на хрустящие Чикен МакНагетс можно снова прийти во львовские "маки", расположенные на улице Владимира Великого, 24-А и в ТРЦ Forum Lviv (ул. Под Дубом, 7-Б).
Отметим, что во Львове также работают рестораны по следующим адресам:
В столице сейчас открыты рестораны по адресам:
McDonald's в Киеве (фото: facebook.com/McDonaldsUA)
Также посетить фастфуд можно в житомирском ТРЦ Глобал UA (ул. Киевская, 7), в селах Софиевская Борщаговка (ул. Киевская, 2) и Гора (ул. Бориспольская, 6), а также в Тернополе (ул. Гетьмана Ивана Мазепы, 30) и Борисполе (ул. Киевский шлях, 67).
Украинцы интересуются, когда McDonald's откроется в Чернигове, Ровно и других городах.
На это работники компании отвечают, что пока "нет информации о дате возобновления работы".
"Работу ресторанов мы восстанавливаем в соответствии с поэтапным планом. Ожидайте", - добавляют в McDonald's.
"Маки" работают с 09:00 до 21:00 по всем каналам продаж и соблюдают расширенные правила безопасности, внедренные в сети.
В частности, заведения закрываются во время воздушной тревоги, чтобы работники и посетители могли перейти в ближайшее укрытие. При этом команда оперативно выдает уже оплаченные заказы, пока останавливает производственные процессы и выключает оборудование перед закрытием.
Ресторан продолжает работу ориентировочно через час после отмены тревоги: это время требуется на включение и настройку оборудования и подготовки работников к работе.
Если воздушная тревога будет отменена менее чем за час до закрытия, ресторан откроется на следующий день.
Также рестораны не работают при отключении электроэнергии и будут продолжать работу ориентировочно через час после возобновления электроснабжения.
McDonald's возобновил работу ряда ресторанов (фото: facebook.com/McDonaldsUA)
Ранее в McDonald's рассказали, почему так долго возобновляли работу ресторанов в Украине.