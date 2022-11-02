Неожиданно. McDonald's вернулся в еще несколько городов Украины (список)

Где McDonald's работает снова?

В среду возобновил работу McDonald's в Ивано-Франковске по улице Ивана Миколайчука, 2.

В Белой Церкви заведение работает на Леваневского, 53-К, а в Броварах - на улице Киевской, 239.

"Мак" в Ивано-Франковске (фото: google.com/Stepan Sturko)

Кроме того, на хрустящие Чикен МакНагетс можно снова прийти во львовские "маки", расположенные на улице Владимира Великого, 24-А и в ТРЦ Forum Lviv (ул. Под Дубом, 7-Б).

Отметим, что во Львове также работают рестораны по следующим адресам:

просп. Шевченко, 7

просп. Черновола, 12

просп. Свободы, 35

Пустомытовский р-н, ул. Стрыйская, 30 А (не работает на доставку)

Какие "маки" работают в Киеве?

В столице сейчас открыты рестораны по адресам:

Кольцевая дорога, 1

просп. Палладина, 7 А

Боричев спуск, 10А

ул. Е. Сверстюка, 1

ул. Драйзера, 4

просп. Гагарина, 2а

Вокзальная пл., 2 (не работает на доставку)

ул. Софиевская, 1/2

просп. Бажана, 3б

просп. Степана Бандеры, 12-а

ул. Гришко, 7

просп. Шухевича, 2-Т (не работает на доставку)

ул. Оноре де Бальзака, 2а

ул. Большая Васильковская, 22

просп. Броварской, 27

ул. Б. Хмельницкого, 40/25

ул. Вышгородская, 33а

просп. Николая Бажана, 8

Кольцевая дорога, 14В

ул. Курбаса, 19а

ул. Игната Хоткевича, 1в

Оболонский проспект, 1б

ул. Гната Юры, 13

ул. Берковецкая, 6д (не работает на доставку)

ул. Лаврухина, 4

просп. Оболонский, 26а

ул. Ивана Миколайчука, 16

пл. Героев Бреста, 1.

просп. Победы, 138

просп. Правды, 47

просп. Степана Бандеры 36 Б

ул. Ивана Мазепы, 1

просп. Победы, 65

ул. Архитектора Вербицкого, 1

McDonald's в Киеве (фото: facebook.com/McDonaldsUA)

Где еще возобновили работу "маки"?

Также посетить фастфуд можно в житомирском ТРЦ Глобал UA (ул. Киевская, 7), в селах Софиевская Борщаговка (ул. Киевская, 2) и Гора (ул. Бориспольская, 6), а также в Тернополе (ул. Гетьмана Ивана Мазепы, 30) и Борисполе (ул. Киевский шлях, 67).

Когда откроются рестораны в других городах?

Украинцы интересуются, когда McDonald's откроется в Чернигове, Ровно и других городах.

На это работники компании отвечают, что пока "нет информации о дате возобновления работы".

"Работу ресторанов мы восстанавливаем в соответствии с поэтапным планом. Ожидайте", - добавляют в McDonald's.

Как работает McDonald's сейчас?

"Маки" работают с 09:00 до 21:00 по всем каналам продаж и соблюдают расширенные правила безопасности, внедренные в сети.

В частности, заведения закрываются во время воздушной тревоги, чтобы работники и посетители могли перейти в ближайшее укрытие. При этом команда оперативно выдает уже оплаченные заказы, пока останавливает производственные процессы и выключает оборудование перед закрытием.

Ресторан продолжает работу ориентировочно через час после отмены тревоги: это время требуется на включение и настройку оборудования и подготовки работников к работе.

Если воздушная тревога будет отменена менее чем за час до закрытия, ресторан откроется на следующий день.

Также рестораны не работают при отключении электроэнергии и будут продолжать работу ориентировочно через час после возобновления электроснабжения.

McDonald's возобновил работу ряда ресторанов (фото: facebook.com/McDonaldsUA)